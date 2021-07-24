世界衛生組織上周提出，將在中國展開新冠病毒起源第二階段調查，包括武漢所有市場和實驗室都要調查，呼籲中方保持透明度。大陸官員已明確拒絕，譴責調查計畫「不尊重常識」、「對科學傲慢」。在此之前，世衛與中共聯名發表的一項報告中曾指出，新冠病毒從武漢實驗室洩漏的可能很小。

世衛總幹事譚德塞表示，希望能與中方有更好的合作。他指出，首要的議題是分享原始數據，其次是對於認定實驗室外洩的機率極少這樣的說法，有過早論定之嫌。

譚德塞並自述，他曾以免疫學家的身分在實驗室工作，依照他個人的經驗，實驗室常常發生事故，即便他本人也不例外，所以「實驗室外洩是可能發生的。」言下之意，譚德塞已不再像此前的態度，在病毒起源的立場上，被認為是站在美歐對立面，而較偏袒中方。

譚德塞之所以有如是的轉變，據信是與當前西方國家的態度有關。首先是，西方主流政經界所普遍怨恨的川普已經下台了，可以不必為反川普而反對「川普所堅持的」。因此在追責病毒來源上，得以回歸到議題本身。相信譚德塞已經體察到風向的轉變。加上美國總統拜登要美國重回世衛組織，爭取競選總幹事連任的譚德塞，必須在病毒溯源上採取顧及西方想法較為中立的態度。

中共對於外來一切形式的調查，本能上會視為具有侵害性，遑論要其接受非其主導下而產出的調查結論。對於新冠病毒起源的調查，本質上雖是科學的議題，卻充滿了十足的政治較勁。

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