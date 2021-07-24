大陸最嚴教育新規24日確定問世，規定嚴苛限制校外補教行業，不再審批新的機構、現有機構改為非營利性等，且限制相關股市投資與資本操作，使得23日股價已經暴跌50％以上的大陸線上教育族群如坐針氈。

中國政府網顯示，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，要求各地區各部門執行。

該意見做出對校外補教與培訓行業嚴苛限制，包括不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。

資本方面也做出不少限制，包括學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產。外資不得通過兼並收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。