今年大學指考數學甲、數學乙很簡單，將影響考生選填校系。專家推估，今年各大學一類組、二類組、三類組的錄取分數，分別會較去年提高10至20分、10至15分、10至15分。其中，若要進台大醫學系，至少要453分。

今年數學乙、數學甲很簡單，補教預估頂標分別為92分、70分，比去年提高15分、10分。 升學專家藍天予表示，今年數學甲、數學乙太簡單，各大學校系錄取分數將大幅提昇，一類組將較去年提高10至20分，二、三類組均會提高10至15分。以要進台大一類組學系為例，最低分數要410分，比去年的395.2分提高14.8分。

藍天予預估，第三類組的台大醫學系，今年錄取分數約為453分，比去年的442.25分提高10.75分；今年台大牙醫系要442分、陽明交大醫學系則要447分。要進各大學醫學系（自費）、醫學系（公費），最少要考430分、425分。

藍天予進一步指出，要進清大、交大、成大的二類組學系，預估355分，比去年的340分提高15分；要進中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學的二類組學系要345分，比去年的330分提高15分。

「今年有許多學系有新規定，提供考生新機會。」藍天予說，今年台大公衛系分成自然組及社會組兩組來招生，陽明交大醫學系則提供錄取醫學系的學生轉組到醫師科學家組或醫師工程師組，這都是新制度，讓考生有更多選擇空間。