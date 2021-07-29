今年指考數學甲出現快篩、外食訂購等素養題型，有情境的融入，提升數學的工具價值。全國教師會認為，今年微積分的部分比以往少，幾何跟向量的部分增加；多選4、填充Ｃ、計算一，此三題著重線性代數，線性代數的工具價值已經不亞於微積分。

全教會表示，跟去年相較，今年數學甲考題略為簡單、強調概念理解，題目編排由易至難循序漸進。單選1、3，多選7、8、選填Ｂ、Ｃ，計算一，強調代數與幾何的結合，呼應數學家華羅庚所言：「數缺形少直覺，形缺數難入微」。

全國高級中等學校教育產業工會則說，在單選中出現毒素檢驗試劑，雖是快篩概念，但並不同於目前疫情的情境，提供學生應用貝氏定理作為思考的應用問題。

全中教說，今年較為困難的應屬多選7的選項(5)，雖是合成函數不易思考，但若遞增的特性進行討論，就較為容易思考，屬於高層次思考的題型。填充題命題平易近人，都屬於中規中矩的問題，主要以幾何問題為主，填充B及C看似題目複雜，但在圖形中，多加觀察便可突破。

全中教表示，微積分出了好幾題，但在題目及問題設計上，是較為常見的代數計算，沒有應用設計，學生主要在運算及圖形觀察上多下工夫便能處理，計算量不多。透過微積分第一基本定理及各小題的引導會讓學生需要多花點心思去思考。

補教老師解創智認為，今年數學甲計算量不大，是3年來最簡單，預估頂標70分，比去年的60分高10分。