高端新冠疫苗18日通過緊急授權，儘管政府一再宣布沒有護航，卻是完全照著蔡英文總統之前宣稱「7月底」開打的劇本走。這波疫情從防疫到疫苗政策錯漏百出，民怨已在潰堤邊緣，行政院想拿振興券來攏絡人心，只是撒了錢熄得了人民的怒火嗎？

台灣民意基金會日前公布調查，連任以來民調居高不下的蔡英文總統，6月聲望已出現死亡交叉，創下23個月來新低；行政院長蘇貞昌及其領導的內閣團隊更面臨上任後「空前最強烈的不滿」。

雖然民進黨認為，現在疫情逐漸趨緩，醫療資源不足的情況也改善，加上疫苗陸續到貨並接種，大幅降低民眾不安，民調可望逐步回升，但真的是這樣嗎？

從民調來看，這波疫情，執政團隊流失的支持者包括學歷較高的知識分子、年輕人和中間選民三大族群。藍綠在全台各地都擁有基本盤，2018年地方選舉，這三大族群將他們對政府的不滿轉向支持藍營候選人，讓當年地方選舉藍營大勝；2020年總統大選，蔡政府操作反中議題得分，這三大族群再度轉回支持綠營。

但從5月起，諾富特飯店和全台各地開始爆發大規模確診感染，政府過去「超前部署」的謊言被一一戳破，過去蔡英文總統宣稱「都有準備，都很充裕」的收治場所、醫療物資、篩檢設備、疫苗，全都不足，醫護人員忙到爆肝，但確診患者等不到病床，讓台灣宛如煉獄，陷入長達1個多月的「黑暗期」，讓這三大族群的支持度明顯流失。

最讓知識分子失望的是政府的疫苗政策，疫情爆發初期，國人等著疫苗救命，但政府聲稱「已採購」的疫苗遲不到貨，還力阻民間採購，但小英5月要求國產疫苗7月底開打，高端新冠疫苗7月18日就通過緊急授權審查，要說沒有政治因素，誰能相信？

鴻海、永齡基金會、台積電與上海復星達成BNT疫苗採購合約後，綠營和政府忙著搶功，但不要忘了，在鴻海創辦人郭台銘5月下旬表明要買BNT疫苗時，蔡英文5月26日就強調「疫苗購買都必須由中央統籌」，之後衛福部更設下要有「原廠採購授權書」來卡關。

如果不是因為民怨炸鍋，郭董「衝冠一怒」揚言要面見蔡英文，直接揭露買不買得到疫苗取決政府態度的事實，恐怕此事就將不了了之。

BNT是唯一能在18歲以下族群身上使用的疫苗，民間完成簽約後，中央疫情指揮官陳時中表示將優先保留給學生使用。既然這疫苗對年輕族群這麼重要，政府不僅之前完全沒有考慮到，還對民間採購一再刁難，也難怪會流失年輕人的支持。

2022年地方選舉在即，執政黨想挽回這三大族群的急切可想而知，但「海水退潮就知道誰沒穿褲子」，無論是防疫還是疫苗政策，絕不容政府拿國人的健康作政治籌碼，否則只會自食惡果。