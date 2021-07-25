最高行突襲裁定沒收美齡樓，婦聯會：震驚 絕不低頭。本報資料照片

煙花颱風23日掠過北台，當國人都忙於防疫兼防颱時，最高行政法院刮起的颶風掃進婦聯會，摧枯拉朽逕為裁定，宣告婦聯會名下的美齡樓將移轉國有；婦聯會質疑這是吳明鴻接掌最高行院長後，護航濫權的不當黨產處理委員會使然。如果婦聯會的指控有理，難道蔡總統的表姊夫真的發功了？

婦聯會係1950年由蔣宋美齡成立的婦女組織，成員幹部多為國軍將領夫人，組織功能在團結婦女照顧軍眷，協助建置上百眷村，其貢獻有一定的歷史定位。然而老蔣時代國民黨一把抓黨政軍大權，國庫、黨庫不分，總值逾9億元、登記為社福基金會的美齡樓，成了爭議黨產。

面對黨產會一連串清算財產的動作，婦聯會雖頻頻抗爭，卻沒有引發輿情漣漪，年輕世代大都無感。畢竟老蔣年代離他們太遙遠了，那個年代不但威權、黨政要員享受榮富富貴，即使國民黨已淪為在野黨仍撕不掉貪腐標籤，司法成了婦聯會唯一能平反的機會。

台北高等行政法院裁准美齡樓移轉國有部分停止執行，一度讓婦聯會燃起一線希望，沒想到曇花一現。該案經黨產會抗告進了最高行政法院，最高行火速認定沒有難於回復損害的情形，即使日後被拍賣出售或移轉登記，致使無法回復登記，國家資力明顯足以完全賠償。

婦聯會針對最高行逕為裁定的聲明指出：「最高行自最近一次人事改組後，已數度改變過去一貫的見解，以髮夾彎的邏輯為濫權的行政機關護航。最近對中華救助總會痛下殺手，已經送出明顯風向球，故對最高行的裁定震驚但不意外。」

婦聯會隱喻影響裁定的就是去年底接掌最高行院長的吳明鴻，而吳明鴻之妻林美珠是蔡英文表姊。林美珠在2016年出任行政院政務委員，隔年高升勞動部長曾引發爭議；但勞動部長終究只是勞動部門最高行政機關，最高行處理的是行政權跟人民或團體之間爭議的最終裁判，首長動見觀瞻。

婦聯會強調不接受最高行違憲、違法的裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭。婦聯會的指控賦予外界很大的想像空間，因指標人物吳明鴻是小英表姊夫，這場景如同電影《少林足球》經典台詞：「裁判、球證、旁證，加上主辦、協辦所有的單位，全部都是我的人。怎麼和我鬥？」

婦聯會的想像並非空穴來風，蔡總統兼任民進黨黨主席，不避嫌特任表姊夫當最高行院長，已有逾越憲政分際之嫌，更破壞權力分立原則。且吳明鴻接掌最高行院長之前，最高行駁回婦聯會停止凍結資產聲請的合議庭審判長也是他，難怪婦聯會不服氣！

美齡樓移轉國有已成定局，婦聯會誓言永不放棄，再次把希望寄託於將開庭的婦聯會是否為國民黨附隨組織本訴。然而最終裁奪還是最高行，如果小英表姊夫真的發功，結局可想而知，只是付出的代價將是人民對司法的更加不信任！（作者為資深媒體人）