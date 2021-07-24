美副國務卿雪蔓亞洲行，不見那紫氣東來三萬里的瑞徵，卻有著隱隱不安氣息。美方原先不滿於中方接待規格而作勢拒訪，終究是成行且見上外長王毅，想必雙方不免一番折衝樽俎。

奧妙之處在於，雪蔓方在東京言及拜登政府將沿襲歷代美國政府的「一個中國政策」；稍晚美國國務院就公布雪蔓將前往天津會晤中國外長。結局看似中方略勝一籌，卻也只是回歸原點——來者是客「先見上一面再說」。尤其雙方在國際舞台爭鬥頻頻，近來又就干涉港、疆事務鬧得不可開交，若美方再不提出善意的交流基礎，最後未必不會「相見不如不見」。

惟是美中外交形勢險惡，美國駐中大使布蘭斯塔德去年10月離任至今，整整10個月尚未補實；中國駐美大使崔天凱也於上個月離任。雙方有意無意間在形式上處於無大使級外交關係，就算是在美蘇冷戰時期也不曾如此。

雙方關係降至冰點之際又遇此行，不論雪蔓來意是否是為兩國首腦在羅馬G20峰會上進行會晤先行協商，中方終究選擇將會晤規格提升至外長級會面。這突如其來的升等禮遇，難料雪蔓來華期間會就東京時的一中政策說法再有延伸。果真如此，難保台灣不會又成為美中博弈賽局的卒子。

美國在雪蔓此行一面定調將試圖向中國展現負責任且良性的競爭可以是什麼樣子，一面卻又不斷在新疆人權與經貿等諸多議題上開啟戰線挑戰中國，標準的美式兩面手法中國不會不察。但美國強調將確保兩國關係中具有「護欄」的說法，台灣則須加強警覺，就怕又是被迫當護欄角色。神仙打架，台灣別搶當紐澤西護欄，才是自保之道。

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