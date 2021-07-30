【愛傳媒滾動力頻道專欄】畢業於中興大學中文系的陳雅芳，原來隨父母期望走上教職，卻在偶然的機會接觸了台灣盲人重建院，並在激烈的角逐中，獲得「惠光導盲犬教育基金會」海外培訓機會。

在紐西蘭皇家導盲犬中心的協助下，陳雅芳學會分辨狗兒的健康、顏色和血統對導盲犬育種時帶有很大的重要性，不同犬種在面對陌生環境時，如同人類般也會產生焦慮；不同的狗個性迥異，適應日本安靜和緩環境的犬隻，當遇見香港或是台灣繁忙的街頭步調時，也可能出現緊張或是別於訓練時的平穩狀態。

陳雅芳把這些知識帶回台灣，以專業的「導盲犬指導員」身份努力讓在地導盲犬訓育獲得再提升的可能，現在常見陳雅芳帶著禮貌出眾的狗兒出現在校園和社區，藉由宣導喚起大眾對導盲犬的重視和認識，希望這個特殊而重要的行業，能持續為這個社會帶進更多美善。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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