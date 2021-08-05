愛盲基金會每年服務身心障礙青年約70人，服務對象以多重障礙為主，但也因為庇護工場服務各種不同障別的員工，所以在照顧上的難度也相對提高。如患有多重障礙的小慈來愛盲庇護工場已經3年多，更會利用就服員製作的輔具，來完成自己的工作項目，不僅如此，她還會自己安排回家作業，在家裡練習剪紙、包裝，就算因為疫情沒有上班，小慈也會在家按表操課，認真的態度讓人激賞。

愛盲庇護工場有很多像小慈一樣的員工，受到疫情影響，工作也因分流而造成不小的衝擊，但是單純的庇護員工們都有個小小的願望，希望自己製作的手工皂與努力包裝的成品能夠受到消費者的青睞，也期待祝福大家平安的心願可以傳遞出去。

因此，今年愛盲特地以「平安、團圓」為主軸，推出月餅造型冷製手工皂、中秋月餅及各種穀物等多款中秋平安庇護商品禮盒，期待大眾能支持庇護員工，送禮做公益。訂購可洽愛盲基金會官網。