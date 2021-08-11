疫情衝擊勞動市場，今年應屆畢業生求職格外艱辛，行政院會明日將拍板「應屆畢業青年就業促進方案」，勞動部預計從協助青年投入職場、鼓勵雇主僱用青年和加強青年職場能力三大面向，提供尋職津貼、穩定就業獎金、就業獎勵津貼等多項措施，協助18萬應屆畢業生與青年尋職及穩定就業，其中，就業獎勵金最高發給3萬元。

主計總處上月公布5月失業調查，受疫情升至三級警戒，商業活動蕭條，5月失業率升至4.11％，創下2013年12月以來最高，就業者較上月驟減12.6萬，更創下1978年有調查以來最大減幅，估計未來幾個月在疫情、畢業季影響下，失業率還會升高。

勞動部決定推出「應屆畢業青年就業促進方案」，從協助青年投入職場、鼓勵雇主僱用青年和加強青年職場能力三大面向、多項措施，協助18萬應屆畢業生與青年尋職及穩定就業。

在協助青年投入職場上，勞動部依不同待業求職階段，提供尋職津貼、穩定就業獎金、就業獎勵津貼等鼓勵青年積極求職並穩定就業。

鼓勵應屆畢業青年積極求職，提供就業獎勵金，行政院官員表示，符合條件適用對象必須在計畫規定期間內，如今年6月15日到9月30日期間就業，連續受僱於同一雇主滿90天，發給2萬元就業獎勵金；持續受僱於同一雇主滿180天，將再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

凡年滿15歲到29歲本國籍青年，只要符合以下三條件其一，即為適用對象：2020年9月1日至2021年9月30日期間者畢業；持教育部、就讀國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件；或於2019年9月1日至2020年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於2020年6月15日（含）後退役。

官員解釋，考量去年應屆畢業生服完兵役後尋職恐恰好受到疫情衝擊影響，或者有服役前求職較不容易等情況，將去年應屆畢業且服完義務役者也納為適用對象。

鼓勵雇主僱用青年，雇主可得雇用獎助金，協助青年發展職涯。此外，勞動部為加強青年職場能力，根據青年需求推介重點產業訓練課程，促進訓用合一，並補助訓練費用、學習獎勵金、雇主訓練指導費，讓青年安心進修。