台北市長柯文哲爆料有數萬劑莫德納疫苗快過期。疫情指揮官陳時中證實，莫德納解凍後效期為28天，各縣市快到期的莫德納數量約7萬劑，7/29至8/6會陸續到期，不過各縣市政府已承諾剩餘疫苗都可打完。有4百萬人登記只想打的莫德納竟然放到快過期，也引發各界關注。

莫德納搶手，須配合中央政策與專案施打，AZ施打意願較低，須優先去化，此所以唐鳳說前面幾輪只有AZ可優先施打的原因。但是，如果造成莫德納施打放緩、快過期，就不得不檢討了。許多專家很早就呼籲指揮中心根據歐盟混打的大數據，規劃AZ第二劑可混打BNT疫苗，即可提高AZ施打意願和速度。另外一個造成政府疫苗政策舉棋不定、民眾猶豫不決的原因是：目前疫苗取得進度不穩定，第一劑施打全速拚覆蓋率（劑次率），但第二劑卻根本難以掌握到貨率。

現在陳時中又說跟莫德納簽約採購3600萬劑，也在談6~9個月生產3~5億劑代工合作，先不唱衰莫德納mRNA技術高於AZ腺病毒載體甚多，光想代工量能比去年推掉AZ原廠來談代工3億劑/年多了一倍有餘，早知如此何必當初，可千萬別怪老百姓為之氣結。陳時中搞到今天疫苗到貨率這麼低，眼前遙望天邊的彩虹！我們該信還是不該信？

台灣跟莫德納今年2月10日採購505萬劑，迄今交貨115萬劑，到貨率22.8%，老實說，陳時中多次跳票、信用不好，若不是美國6月20日捐贈250萬劑（莫德納175萬劑、嬌生75萬劑），相信5月底陳時中說「6月莫德納會到貨200萬劑」的人，恐怕是好傻好天真。

沒有合約、沒有價格、沒有美國白宮說的「遭外力截斷」問題，光憑陳時中一隻嘴胡蕊蕊，「會吹牛皮」可是《時代雜誌》認證的。台北市長柯文哲學聰明了，陳時中說「有」買多少疫苗，「到」了再說。跟莫德納談到這樣都還盼不到，怎麼能放到快過期！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※