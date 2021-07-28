拒絕戴口罩的路易斯安納州共和黨籍聯邦眾議員席金斯在臉書上表示，自己和妻子及兒子繼2020年初染疫後又再度確診，並稱新冠病毒是「中國共產黨的生化武器」。這種說法雖然荒誕，卻有不少美國共和黨人及親美挺川普的獨派台僑相信，當然也包括了隔著太平洋的台灣綠營政客們。

與多數挺川普的保守派民眾一樣，席金斯長期以來就是一名「口罩懷疑論者」，認為戴不戴口罩屬於個人自由，政府及疾管局無權置喙。更有保守派教會民眾認為，會不會得病，是上帝的意旨，如果上帝要你得病，你戴不戴口罩都沒差。

至今，川普及其支持者，依然不放棄把新冠病毒歸咎於中國的生化實驗室所洩漏。席金斯議員更直接指控新冠病毒就是「中國共產黨製造的生化武器」。似乎是語不驚人誓不休。

這個口氣，就跟台灣進口BNT疫苗不順，便把責任推給大陸政府，說是他們從中搗鬼一樣。但是自從台積電與鴻海透過中華區總代理上海復星取得疫苗以後，綠營政府百般阻擾的陽謀，才逐漸浮現，連前任副總統呂秀蓮都稱其中「必有貓膩」。

台美兩地的政客都有個通病：只要是執政不順利，就甩鍋給中共。台灣政府取得BNT疫苗不順，就把責任推給中共；美國政府防疫不力，死亡人數世界第一，就炮製一場隱形的「中共生化武器戰」來卸責。

看來，中國政府還必須得永久存在，否則台美政客一旦執政失敗，還真找不到合理的藉口來輕鬆甩鍋，讓自己無責一身輕。

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