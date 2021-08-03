公司給薪水直接去零頭正常嗎？一名女網友發文說，七月的薪水扣掉勞健保剩23876元，但老闆實際發的金額卻扣掉尾數76元，只給了23800元，雖然去掉的錢不多，但好歹也能飽餐一頓，引起網友熱議，不少人認為老闆太摳了，一般遇到這樣的狀況都是無條件進位，哪有人無條件捨去，實在很母湯。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，七月份的薪水為24800元，扣除掉勞保和健保剩下23876元，但老闆卻在薪資袋裡面放了23800元，直接省去尾數76元，讓她很好奇這樣是正常的嗎？雖然76元沒有很多，但好歹也能讓人吃一餐。

不少網友看了直呼不行，「以前在早餐店打工，老闆會直接進位，只能說你的老闆也太小氣了」、「傻眼欸，到底在摳什麽」、「薪水已經很低了，還抹去零頭，這老闆是多缺，我給員工的薪水也沒這麽低，就算工讀也是按時薪去算」、「只能多給不能少給，我老闆從來都不會給零錢，如果薪水是23876元，就會直接給23900元」、「大都是直接無條件進入的，誰無條件捨去的」、「會不會是算錯了」、「感覺直接問老闆吧！」

另有網友認為原PO拿到薪資袋，就該當著老闆的面打開來算，如果金額有問題直接提出來比較好。不過，也有網友認為，直接當著老闆的面，把薪水拿出來算，感覺有點尷尬，有種不信任老闆的感覺，但事後清點若有問題，老闆的確可能甩鍋不認。

此外，也有網友質疑原PO老闆扣除零頭的行為是否違法，且薪資扣除勞健保低於24000元，這樣沒有違反法律規定嗎？內行網友指出，根據勞基法規定，基本工資應「全額給付」給員工，因此把零頭刪掉少給恐違法；另如果勞資雙方契約明訂勞健保費用由雇主代勞工扣繳，這樣扣完後的薪資低於基本薪資也不算違法。