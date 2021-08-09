行政院長蘇貞昌說，五倍券等於是現金但必須限期使用，才不會被存起來。對此，國民黨立委洪孟楷批評，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券，響應蘇院長偉大政策。

洪孟楷表示，疫情艱困，國人期盼政府積極紓困作為，但行政院非但聽不見，反而今日還由蘇貞昌出面解釋，並且強調「五倍券等於現金」，如果此話邏輯可通，那麼要求民進黨政府包括總統、副總統、五院院長及所有政務官即日起薪水一律改領五倍券。畢竟等於現金是蘇院長所說，更該以身作則，給全國人民看看到底怎麼等於現金、怎麼好用。

洪孟楷質疑，「五倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？」浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾。說穿了，就是多此一舉。更是為了大內宣而想出的花招，沒把真正資源放在國人的需要上，民進黨政府真的好意思？

洪孟楷表示，「說了一個謊、要用一百個謊來圓」，現在民進黨政府是「出了一個券、要用一百種理由來辯」，辯稱五倍券等同現金，那幹嘛還讓國人拿1000現金換5000現金？不能直接拿4000現金，民進黨政務官薪水不能領五倍券，做不到？就請別再詭辯什麼「五倍券等於現金」這種不食人間煙火的話；執意聽不見國人的心聲，只想詭辯，這就是現在民進黨所展現出的執政態度。