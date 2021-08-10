過去一年半，在疫情強力發威肆虐下，歐、美、日本等所謂先進國家紛紛不支倒地，整個國家經濟發展與基礎建設幾近完全停擺。唯獨中國能在疫情發作後3個月內，迅速幾乎清零案例，恢復國家機能的正常運作，成為世界在一片哀鴻遍野的慘況中，唯一例外的強大經濟體。舉世不禁刮目相看之餘，開始有知識界與企業界的領袖人物，發出「是誰喚醒了中國」（Who Wakes China？）的究責聲浪，一時之間，蔚為疫情下的顯學。

是的，中國在過去長達兩千餘年的歷史長河中，本來長期處於領先地位，甚至在隋唐盛世之時，中國的經濟體量（GDP）都超越那時全世界經濟總量的一半以上，是名副其實的世界唯一超級大國（Ｇ1），應無疑問。

只是歐洲在歷經16世紀宗教革命、17世紀文藝復興與18世紀的工業革命之後，一掃中古時期千年黑暗的陰霾，帶來整個歐洲欣欣向榮崛起的黃金年代。在此同時的中國，居於老大驕傲心態，完全無視這些「夷狄」新興強權興起的狂潮，自我選擇隔絕、缺席這波巨變的局外，中國因此落後了、虛弱了。

而這些新興列強則在船堅炮利的武力優勢下，毫不留情的長驅直入、予取予奪。中國從世界唯一強權高高在上的地位，一落千丈，成為列強口中與刀俎上絕不可放過的一塊肥肉，任人宰割，國家領土被列強分割侵佔，國家主權更被視為無物。中國人開始了百年國恥的悲慘歲月，迄今留給中國人民難以忘懷的傷痕，絕非短期所能癒合。歐、美、日本等帝國主義所犯下的罪行，成為人類史上最文明進步國家集體犯下最不文明的醜陋罪惡，將永載史冊。

到底是誰喚醒了中國？答案已昭然若揭，就是歐、美、日本帝國主義。中國人也是上帝所創造有血、有肉、有靈魂、有感情、有辨別是非善惡能力的兒女，在忍受不了這些列強帝國主義者蹂躪奴役的情形下，只有奮身起來，為了國家民族的生存發展，發動了全民族救亡圖存的生死決戰。中國人醒了，不再是沉睡的獅子。

歐、美、日本強權害怕了，他們還想企圖發起「合縱抗中」的老把戲，要打敗中國，阻止中國人民的富有強大。只是時不我予，現在的中國早已不是一百年前的中國，外國人不能再長驅直入，必須要照著中國人制定的國法，依法辦事。不論願意不願意，帝國主義過去享有的「治外法權」不平等特權，也早一去不復返了。

這讓筆者想起，當1949年中共建政之時，美國國內也興起一股「誰失掉了中國」（Who Lost China？）的究責旋風，最後形成了1950年代美國「麥卡錫主義」反共白色恐怖的雷厲風行，是美國現代史上極具負面的羞辱事件。卻沒有想到美國知識界不能「以史為鑒」，70年後，又重蹈覆轍，再度掀起「誰喚醒了中國」的究責風潮。

然而，釐清了責任誰屬，又能如何？難道美國人不信邪，硬是決心要把中國打回1900年八國聯軍入侵北京的時代嗎？問題是14億中國人民同意嗎？美國一定要在14億中國人民築成的血肉長城前，碰得頭破血流，才知道覺悟嗎？這一連串的問題，也就是如何正確對待中國的和平崛起，發展合乎當代需要的新型大國關係，以謀世界整體的和平進步發展，才是值得美國政府與人民深思熟慮的核心所在。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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