行政院長蘇貞昌硬撐、硬挺的「1000換5000」的五倍券政策上周五潰敗，但從政策轉向前後政府的說詞，還是可以看出「這個政府」是如何地說謊與外行了。

此前行政院一直堅持要民眾用1000元買5000元振興券的方式，理由是藉此有更多投入消費的金額，讓其帶來的經濟效益更佳；而經濟部弄出去年三倍券的經濟效益評估報告，也大大肯定三倍券帶來超過千億元的經濟效益。

但在外界社會壓力，還有更重要的黨內政治壓力下，行政院終於宣布原本要從民眾口袋拿出1000元改由政府全額負擔。這個改變，其實就是打臉自己先前的外行話與謊言。

如果說讓民眾出資1000元的三倍券效益奇佳，行政院顯然該延續這項做法，結果政院還是轉向，原因很簡單：那份三倍券經濟效益奇佳的報告，根本是外行、甚至是全然的謊言，因為完全未考慮民眾消費行為中的替代率問題。

再者，決定要推五倍券時，行政院都強調是為了增加消費、紓困、提振經濟等，但在決定政府全部出資時，說的卻是上半年經濟表現良好、經濟成果讓全民共享等。完全未注意到其前後矛盾的問題。

事實上，總體經濟面表現是好，少數受重創的產業則需要政府的幫助與紓困，但不是用這種全民發券消費的方式，因為這種方式，那些受創的小商家幾乎難以受益。

而當政府負擔全額時，五倍券其實也不必再叫五倍券了，因為這已與當年馬政府發放的消費券是完全一樣的券了，這個政策民進黨罵了十多年，最後還是拿香跟拜。

這就是政客的嘴臉了！