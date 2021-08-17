拜讀方恩格先生大作｢台灣應暫時收容阿富汗難民｣，立論很好，作法難為。方恩格先生的意思是，台灣剛好可以就此機會暫時收容流離失所的阿富汗難民。

這是人道，毋庸提醒，世界各國都應立即展開救援行動，尤其美國，這是美國自造的孽，出了事，立馬甩屁股不管，任由阿富汗人追著飛機跑、任由他們從空中摔到地上，你們看到了嗎？自己不救反而讓其他國家救，似難服眾。

台灣遠在天涯海角，即便能收容少數搭機、搭船來的難民，恐也屬於有錢的富裕階級，貧民老百姓誰能遠渡重洋？有錢的阿富汗人世界各地皆可流亡，何須跑到人生地不熟的台灣？

始作俑者的美國、還有地大物博的加拿大、與美國沆瀣一氣的｢五眼聯盟｣、財大氣粗的歐盟，他們更有機能收容阿富汗難民，在美國領導下，同一陣線的國家，難道都沒有責任？

當然，方恩格先生是站在對台灣有利的角度提出建議，我們接受，但也請理解，最需要展開救援行動、收容阿富汗難民的是美國、是拜登！

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