警察局長的上面有警政署長，署長的上面有內政部長，部長的上面才是行政院長。現在蘇貞昌說，想要「認識」新任局長，大家來我辦公室聊個天，泡個茶，再交換一下line……為的是什麼？

古代科舉，登榜的進士會與主考官形成師生關係，大臣也就得以擴充勢力。後來宋太祖趙匡胤不樂意了，他想主考官也是領我的薪水，怎麼考生不感謝我而去感謝他呢？

於是趙匡胤宣布，所有禮部錄取的考生，還要到我的殿前來進行複試，你們要認老師，不如直接認皇帝當老師，這也就是「天子門生」的由來。

今天的蘇貞昌，顯然就是要效法這個典故，新科局長要感謝升官，與其感謝署長、部長，不如直接感謝我這個院長，從此你們就是我的「貞昌門生」，下次我家裡再被偷現金，你們可不要讓它曝光了！

所以說，「民主進步黨」的骨子裡是「獨裁退步黨」，越混越回去。不過說實在，也留給警察一些尊嚴吧，把警察局長當自己的家臣，這不是有點羞辱人嗎？

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