全台第一支高端疫苗打在總統身上，很好，只是這場施打秀，秀得很不好！

國產高端疫苗正式開打，蔡英文總統一大早前往台大醫學院體育館接種，由台大醫院院長、副院長、台大副校長張上淳及一般大員、護衛陪同，大陣仗地一字排開，合力演出這場秀。

大概是前次蘇貞昌和陳時中施打AZ疫苗全程沒有公開，只是事後用照片和影片表達，未遭到公信，因此這次特地演出個｢世紀施打秀｣，整個過程真的是｢演很大｣！似經過嚴格的演練，最經典的一幕是在最後還高舉針筒當眾亮相，笑翻鏡頭前民眾，是抽到海軍陸戰隊？還是六合彩開獎？

總統府自以為這樣的大動作可以招來信任，結果適得其反！如果總統這次是在安排的時間、安排的地點、依順序走進會場、跟民眾保持距離一起排隊、按照正常手續施打，相信獲得的信任感會更多一點。偏偏沒有，偏偏處處顯示出特權、矯情。

陳時中不是說總統跟副總統都很堅持要跟民眾一樣，照著施打順序跟預約平台登記。如果真是這樣做的話，哪會有這樣一場｢世紀施打秀｣？

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