一年一度的北戴河休假甫一結束，習近平等中共領導人的首次集體亮相，即聚焦促進共同富裕和化解金融風險議題。

8月17日，中共最高領導人習近平，以中央財經委員會主任身分，主持召開中央財經委員會第十次會議，中共政治局常委——國務院總理李克強、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧，以及國務院副總理韓正，共同與會。這是7月末中共領導層隱身半個月以來，首次出現在公眾視野。

中共領導人北戴河休假之後首次集體亮相的會議，聚焦兩大議題：研究紮實促進共同富裕問題，研究防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題。可見這兩大議題的重要性。

多維新聞在《中共二十大前的北戴河休假 中南海高層會聚焦什麼》就曾指出，具有社會主義基因的中國，實現共同富裕是其制度優越性的體現。中國作為一個社會主義國家，具有實現社會共同富裕的理念。改革開放以來，中國政府把消除貧困、改善民生、實現共同富裕作為施政目標和對人民的承諾，在2020年全面建成小康社會之後，如何實現共同富裕，就成為擺在中共案頭的頭等大事之一。

中南海高層北戴河休假後首次會議，就聚焦共同富裕話題，印證了多維新聞此前的報導和分析。

習近平在講話中強調，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕；金融是現代經濟的核心，關係發展和安全，要遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作。

那麼，問題來了，習近平等中共高層，為什麼將共同富裕和化解金融風險這兩個議題擺在一起來談呢？某種程度上，可以從上述會議內容中找到部分答案。上述會議指出：

在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標紮實邁進。

上述種種促進共同富裕的舉措，比如構建二次分配、三次分配的制度安排；形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構；以及合理調節高收入，取締非法收入等，必然觸動各方利益，特別是改革開放以來形成的先富階層的利益。這之中自然有諸多不確定性存在，自然需要防患於未然。

因此，上述會議還強調，要堅持循序漸進，對共同富裕的長期性、艱钜性、複雜性有充分估計，鼓勵各地因地制宜探索有效路徑，總結經驗，逐步推開。而諸多不確定性可能引發的金融風險，恰恰就是其中複雜性的一種體現，需要「充分估計」。

在已經過半的2021年，防控風險成為中共的頭等大事。2020年末的中共中央經濟工作會議，將「反壟斷」、「防止資本無序擴張」納入中國2021年年度經濟工作的重點。中國最高領導人在重要場合多次強調防範和化解金融風險，促進金融穩定發展。

在中共高層看來，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求，「金融創新必須在審慎監管的前提下進行」。過去一段時間，中國網路巨頭阿里巴巴、美團、滴滴等，接連遭遇反壟斷調查和強力監管，這也引發了市場波動和連鎖反應，甚至引發了外界對於中國經濟環境的擔憂。

「共同富裕是普遍富裕基礎上的差別富裕，不是同等富裕、同步富裕，更不是均貧富、殺富濟貧。」作為「共同富裕示範區」浙江的省委書記袁家軍，7月19日在《浙江日報》撰文如是說，但似乎並不能完全消除外界的憂慮。

袁家軍文章指出，共同富裕是中國特色社會主義制度優越性的集中體現，是對西方現代化和福利社會的一種超越；共同富裕是普遍富裕基礎上的差別富裕，不是同等富裕、同步富裕，更不是均貧富、殺富濟貧；共同富裕是以高質量發展為基石的共同富裕，是在做大「蛋糕」的基礎上分好「蛋糕」，是效率與公平、發展與共用的辯證統一；共同富裕是「五位一體」的全面躍升，既包括物質富裕，又涵蓋人民對美好生活嚮往的方方面面；共同富裕是共建共治共用的共同富裕，不能靠政府大包大攬，必須依靠全體人民共同奮鬥。

袁家軍的上述說法顯然是中共集體意志的體現，在中共看來，共同富裕是以高質量發展為基石的共同富裕，是在做大「蛋糕」的基礎上分好「蛋糕」，是效率與公平、發展與共用的辯證統一，但中國社會上存在的「均貧富」「殺富濟貧」擔憂，也不容忽視。

這應該是中南海高層同時聚焦推進共同富裕與化解金融風險兩大議題的邏輯，是一種未雨綢繆。在此次會議中，中共高層強調，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置「其他領域風險」過程中引發次生金融風險，同時還指出要「做好金融市場輿情引導」。

顯然，中南海高層期望在確保不發生金融風險前提下，以高質量發展促進共同富裕。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※