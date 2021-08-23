日本經產省在7月21日提出《第6次能源基本計畫》，大幅修正了安倍晉三政府《第5次能源基本計畫》中，2030年電力配比中的火力發電占比。

《第5次》中，燃氣發電占比為27%、燃煤26%、油氣3%，火力發電占比為56%，《第6次》分別調降為20%、19%及1%，火力發電占比減少為41%，減幅達27%；東京電力公司更承諾在2030年之前，將所有低效能的燃煤廠除役或關閉，不再提供發電；此外，核能發電占比不變，為20%～22%，再生能發電占比則由22%～24%大幅提高為36%～38%。

歐盟執委會在今年的7月14日公布了有關氣候法的相關修法提案，承諾將2030年溫室氣體淨排放量減少量，由原先承諾的40%大幅提高為55%；這項被稱為「Fit for 55」專案將被正式列入《歐盟氣候法》，顯示歐盟實踐的決心。

此外，歐盟已在2021年7月14日正式公布碳邊境調整機制（CBAM）計畫，規定進口到歐盟的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品，必須向進口國申報其進口產品的碳排放量；CBAM將自2023年1月1日展開試行計畫，2026年起正式實施。歐盟視這項措施為「歐洲的氣候防線」。

中國大陸的國家碳排放權交易市場已於7月16日正式開始在線交易，這是全球最大的碳交易市場，這也使得被納入市場管控的全球碳排放量比率因此提高了一倍。

另一方面，全球能源監測組織（Global Energy Monitor）曾在2020年批判一帶一路對燃煤相關設施的投資，「有違《巴黎氣候協議》的減碳要求」，大陸旋即宣布，自2014年到2020年發布的52個燃煤電廠投資項目中，25個被擱置、8個被取消；而為實現氣候目標，大陸更已決定全面停止為涉及燃煤項目的投資提供資金，今年上半年的相關融資金額為零。

由亞太地區49個國家和地區在內的68個成員所構成的「亞洲開發銀行」（ABD）已決定在2023年7月1日之前，全面停止有政府參與的燃煤投資計畫的融資，民間參與的燃煤投資計畫融資減少85%，並在2025年7月1日之前達到100%停止，以符合《巴黎氣候協議》的規範。

民進黨蔡政府在第一任執政之初的2016年，即提出了「2025非核家園」計畫，經過了5年多的執行，已明顯看出該項計畫的不切實際，除了幾次重大停電、跳電事件之外，綠電配比完全無法落實。按照規畫，2025年的綠電比是20%，但是2020年僅有5.4%，嚴重落後。

此外，在飽受氣候變遷之苦下，各國紛紛決定加速「脫碳」的速度，因此陸續提出了新的能源配比計畫，或是新的碳管制措施。燃氣加燃煤發電比高達80%的「2025非核家園」計畫，是極為糟糕的電力配比，不可能得到國際認同；這個世界的變化極快，蔡政府在2016年提出的能源配比計畫，如今看來已不符合趨勢，繼續堅持下去，根本不具正當性。其他國家都能調整他們的電力配比，為什麼蔡政府的「2025非核家園」就非是鐵板一塊不可？

根據8月分剛發布的《IPCC氣候變遷第6次評估與台灣氣候變遷評報告》，台灣年平均氣溫在過去110年上升了約1.6℃，近30年增溫有加速的趨勢，且推估未來氣溫仍將持續上升；此外，年最大1日暴雨強度也有增加的趨勢，因此，氣候變遷對台灣的影響正快速增強中。在此情況下，若還堅持「2025非核家園」計畫，蔡政府就是毀台甚至滅台的罪人！