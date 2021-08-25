自新冠肺炎疫情爆發後，對各行各業影響甚鉅，尤其是和觀光產業關聯性甚高的文化創意產業影響更大。據報載，知名的台南在地帆布包品牌「廣富號」，儘管在疫情期間祭出多項促銷方法，包括全商品65折、轉戰電商、搭東奧熱推「決勝點」零錢包等，都不見業績好轉，迄今營業額剩不到1成，月底也將撤出松菸誠品銷售點。

廣富號不僅是台南重要的文創產業代表，更將台灣品牌帶向國際，在日本、新加坡等國頗具知名度，這兩年因為國際疫情發展起伏，廣富號不但因國內觀光業低迷而陷入困境，同時也失去大量國際訂單，據負責人李小柏表示，在調升三級警戒之前勉強可維持2、3成營業額，直到本土疫情爆發，一夕之間生產線幾乎全面停擺，因此廣富號決定將於8月底撤出松菸誠品櫃位。

筆者曾在台南市任教期間協助文創產業推廣，深知國內文創產業與觀光服務業關聯性甚高，國內疫情雖已逐漸趨緩，但在國際疫情仍起伏之際，政府應該盡力協助曾經為拓展台灣文化不遺餘力的文創產業，因此提出以下意見，希望能協助當前文創產業脫困。

─協助文創產業廠商做海外線上商展：政府可透過舉辦線上國際商展做國際行銷，突破疫情期間不便參與實體商展的障礙。

─協助文創產業廠商做異業結盟：例如帆布包可與服飾業、玻璃金工業或文具業商品搭配販售。

─針對特殊族群做設計拓展利基市場，例如廣富號可針對年輕媽媽外出背袋或寵物背袋等利基市場，設計具有特殊功能的商品。

─地方政府做影片推廣時，置入成為重要元素：台南有39小時拍攝競賽或南方影展，地方政府可將地方文創產業列為拍攝或影展主題做置入行銷。

─舉辦類似點子王競賽，徵集推廣文創產業創意：中央落地方政府協力作文創產野點子王競賽，徵集有趣可行的行銷創意，同時也可以達到宣傳的目的。

以上五點只是筆者個人意見，希望能拋磚引玉，引發更多人關心台灣文創產業，同時協助文創業者早日走出疫情陰霾。（作者為退休大學教師）

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