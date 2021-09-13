民進黨的生存就是為了選舉，猙獰的面目又一次活生生地在民眾面前展現。

口口聲聲為了新竹市、新竹縣民好，可以促進地方發展、有利新竹科學園區發展、統籌分配稅款有望改善、增加地方歲收搞建設...，這些立論都很好，理由冠冕堂皇，好個無私無我的政治家。

不過，若是8年前，甚或4年前提出，民眾會給他鼓鼓掌，偏偏挑這個時候，在明年地方選舉之前、市長任期屆滿之前提出，就應了｢黃泥巴掉褲襠裡，不是屎也是屎｣這句話了，司馬昭之心路人皆知，誰不知道當事人懷的什麼心？今天果然證實，當事者的確是想競選擴編後的大新竹市市長。

林智堅今早被媒體詢問，若合併成功是否會參加競選？林智堅回應，「既然我提了就該留下來」，他當仁不讓。鬧了半天，這才是重點，若真心為地方好，任職8年怎沒吭過一聲？新竹市人口有達到升格標準嗎？新竹市有什麼明顯的機會及建設成果嗎？

8年來不聞不問，任期快滿了才爆出偉大的升格計畫，怎不令人感到突兀？「大新竹縣市合併」、「竹竹苗合併」有問過地方人士嗎？如此率爾跑出個第7都，以後是否還有第8、第9都.....全都升格算了。難怪苗栗縣長徐耀昌要大罵林智堅「年紀輕輕，機關算盡」！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※