大陸海警與日本海上保安廳在釣魚台海域發生艦隻碰撞，中日衝突一觸即爆？這是親綠媒體《自由時報》最近發布的一條重大突發資訊，民進黨政府的喉舌中央社隨後如法炮製，終於在輿論場上激起軒然大波。不過，據戰略學者張競仔細考證，這條報導來源不實，當事方至今無一回應，因此大有聳人聽聞，以訛傳訛之嫌。為什麼民進黨的傳聲筒熱衷於散布假消息？在我看來，一方面口口聲聲說大陸對台發動「認知戰」，另一方面卻把大外宣和大內宣玩得風生水起，民進黨自己才是「認知戰」的高手。

所謂「認知戰」本是軍事術語，大意是除了實際使用武力，還可以透過宣傳、謀略、欺騙等手段來誤導敵人的認知，甚至摧毀敵人的意志，從而達到不戰而屈人之兵的目的。一段時間以來，民進黨上上下下大談特談「認知戰」，控訴大陸對台輸出假訊息，在台安插「第五縱隊」，企圖混淆民眾視聽、分裂台灣社會和打擊當局威信。再加上台灣媒體大片綠化、1450們橫行霸道以及《反滲透法》等法案接連出爐，島內任何質疑或批判民進黨的聲音都可能被置於「認知戰」的框架下，有「為匪張目」的嫌疑。於是乎，號稱言論自由的台灣輿論場噤若寒蟬，一片肅殺。

不同於「認知戰」的經典定義，民進黨自己操作「認知戰」的主要目的是愚弄台灣民眾，把老百姓綁上「反中抗中」的戰車。以中日撞艦這條報導為例，雖然經不起認真推敲，但讀者很容易從中產生中日之間兵凶戰危的聯想，進而引出北京面對的地緣壓力與日俱增，台灣所處的國際環境不斷改善的結論。鑑於中日近來確實在台灣、歷史等問題上齟齬不斷，一些讀者便不再獨立思考，小心求證，而是選擇相信綠媒的報導，更加支援民進黨的抗中路線。

一旦民眾的認知被民進黨誤導，堅信大陸是窮兵黷武，失道寡助的惡霸，台灣是安分守己，忍辱負重的良民，再想撥亂反正就很難了。正如張競在接受《亞太防務雜誌》專訪時指出的，「若是整個社會特定氛圍業已勢不可擋，存在普遍性之誤解與偏見時，其實就很難去扭轉整個盲從與衝動趨勢」。即使沒有上當的讀者與媒體質疑《自由時報》等綠媒傳播假新聞，深受蒙蔽的讀者也不一定買帳。如果中日雙方繼續保持沉默，這些讀者的腦海中會浮現出陰謀論，對綠媒報導更加深信不疑。假如當事方出面澄清，他們會認為此地無銀三百兩。哪怕假新聞被坐實，他們也會跳起來質問批評者：你們為什麼幫大陸說話？是不是被對岸「統戰」了？

《自由時報》等民進黨的宣傳機器打「認知戰」絕對是行家，中日撞艦報導只是小菜一碟。「三峽大壩泄洪淹沒鳳凰古城」、「解放軍新兵因被送往中印邊境而難過痛哭」、「火神山醫院嚴重漏水變水簾洞」、「大陸承認政治干擾病毒溯源」、「香港學生被送內地集中營」等等，《自由時報》造謠抹黑大陸簡直是張嘴就來。由於大陸網民通常看不到《自由時報》，該報「認知戰」的主要對象顯然是台灣讀者。目的無非是灌輸這樣的印象：中國（大陸）亂象叢生，民不聊生，台灣怎麼能和她融合甚至統一？還是堅定支援民進黨「抗中保台」吧。

其實民進黨做賊喊捉賊不是沒有露出過馬腳，親綠寫手林瑋豐自導自演「認知戰」就被抓過包。但這還遠遠不夠，需要更多台灣人站出來揭露和反對民進黨及其喉舌的洗腦術。

（作者為大陸大學教授）

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