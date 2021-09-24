健保總額與健保實際醫療服務量，年年都有數百億的落差，目前整體大概有700億左右，台灣健保人人誇，健保署對健保的管理更是竭盡心力，舉凡雲端資訊的建置，對重複用藥、不當檢查管理的鉅細靡遺，稽查違規案件更是鐵面無私的移送檢調大刑伺候，健保署的努力外界是有目共睹。

在健保署用心用力的管控下，總額仍有700多億的鉅額落差，請問主管官署的衛福部，要怎麼辦？換一個問法，行政機關理應依法行政，請問依法應該怎麼辦？

目前看起來衛福部的做法是視若無睹，繼續開支票，宣示明年要推動「整合性護理照護」，不管衛福部描繪健保的未來要包山包海、包天包地要如天邊彩虹般燦爛，但和目前面臨總額與實際服務量能的鉅大財務落差是兩回事，請勿混淆視聽，請主管官署負責任的依法來面對，不要閃躲、不要只會猛開空頭支票討好民眾，來轉移焦點。

二代健保很明確的宣示財務面要「量入為出」，總額的規劃也清清楚楚的規範「應落實財務責任制度，在健保局努力控制醫療費用之餘，若有財務缺口，仍須依法調整費率以為因應，但若付費者無意願配合調整費率因應，則依保險自給自足原則，應調整部分負擔或減少給付項目，以維持財務收支平衡」，作為執行的主管官署在如此明確的政策規範下，要依法行政，讓健保財務收支平衡能健康永續的走下去，應該不會很難吧？（作者為台灣社區醫院協會名譽理事長、醫師）

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