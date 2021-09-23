中國大陸日前正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，而台灣也緊隨其後，正式申請加入CPTPP。

CPTPP前身是跨太平洋夥伴協定(TPP)，在美國主導下由原先4國快速膨脹到12國，主要目的是強化美國在亞太地區影響力，並制衡中國興起。但是如今主客易位，美國在川普時期退出TPP，拜登政府以內政優先，對重返CPTPP興趣缺缺，中國反而捷足先登提出申請。

根據CPTPP2019年公佈的入會流程，提出申請後還要與CPTPP成員諮商，經由共識決成立工作小組，才能正式啟動後續談判。以第一個申請加入CPTPP 的英國為例，在今年2月正式提出申請，到6月成立工作小組，啟動談判程序。

過去也有兩岸申請或加入國際經貿組織的例子。在1991年兩岸分別加入在1989年成立的亞太經合會（APEC），基於政治因素，台灣是以中華台北名稱參與APEC，在參與官員層次上也受到限制。另外兩岸也分別申請加入世界貿易組織(WTO)，台灣不但在名稱上有所妥協，並接受必需在中國（大陸）2001年12月加入WTO之後，才能在2002年1月加入WTO的現實。

由此可以看出台灣參與國際經貿組織的複雜與困難，CPTPP情境雖然不同於APEC及WTO，但未來台灣也會面臨各式挑戰。台灣與中國是兩個獨立申請案，各自與CPTPP成員諮商，爭取支持進入正式談判程序。

CPTPP是一高標準自由貿易協定(FTA)，對於新會員門檻更高。主要考量是CPTPP成員在2018年生效後即開始自由化，所以新申請會員是扮演追趕者角色。除了要加速自由化之外，還要再加碼開放，才符合公平原則。

基於此，CPTPP採取所謂基準(benchmark)概念，新申請會員除了需遵守所有CPTPP現行規範外，還要以較高標準再做更多讓步，可以視為要先付「頭期款」的概念。

目前CPTPP11個會員中，台灣與新加坡與紐西蘭完成簽署FTA，若能順利加入CPTPP，好比台灣同時增加了9個雙邊FTA，可以視為台灣參與區域經濟整合最重要的進展。

未來台灣必需做好「開放快、程度深、範圍廣」的準備，台灣將面對工業全面零關稅，幾乎無例外；農業大幅自由化，大部分零關稅，只能保有少數例外配額；以及服務業高度自由化。另外在電子商務、政府採購、智慧財產權、國營事業及勞工條款等議題也要與CPTPP完全接軌。

未來中國（大陸）與台灣若都能加入CPTPP，CPTPP高度自由化的開放，必需也一體適用於中國（大陸）。這也是台灣加入CPTPP的另一挑戰。兩岸在加入WTO時，台灣可以繼續維持對中國大陸經貿限制措施，而對WTO其他成員則適用WTO開放待遇，此種雙軌制度一直維持到現在。

然而「對中國大陸設限，對其他成員大幅開放」的模式，未來在CPTPP可能行不通。若台灣與中國（大陸）都成為CPTPP正式成員，必須彼此遵守CPTPP規範。例如目前台灣仍然禁止中國大陸2444項農工產品輸台，未來不但要全面要解除禁令，大多數產品還要適用CPTPP之優惠零關稅；其他在投資及自然人移動對大陸的特別限制也必需解除。所衍生的影響衝擊，也必需未雨綢繆先做好準備。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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