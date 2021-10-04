民進黨政府最近做了兩件對不起「護國神山」的事，讓人民很火大。第一件是外交部製作國慶宣傳片，把瑞士阿爾卑斯山錯置為台灣的玉山，堂堂外交部竟然犯了這種低級錯誤；另一件是美國商務部「要求」台積電提供晶片商業機密，政府毫無作為。這兩件鳥事，讓台灣丟了尊嚴、顏面掃地。

首先，國慶宣傳片出包，外交部推說外包廠商一時不察，三言兩語就把台灣人民心中的護國神山-玉山，神不知鬼不覺掉了包，廠商說是疏失騙騙外行人可以，前綠委羅文嘉直言是謊言，外交部該辦人就要辦人。是遺忘了愛台灣的已逝導演齊柏林的空拍玉山畫面呢？還是因為NCC專門委員喬建中於5月偕友前往玉山露營，因疏失引發12天森林大火，燒毀70公頃國有林地，祝融肆虐過後的玉山醜了，上不了鏡頭？

其次是美國威脅台積電交出晶片的營業機密，當初民進黨政府喊「拿疫苗換晶片」的氣魄在哪？不要忘了，美國高官來訪，小英總統要創辦人張忠謀作陪就作陪、要赴美投資設廠就投資；郭台銘要捐購德國BNT疫苗，小英總統硬拖董事長劉德音出來撐場面，沒給蔡總統面子嗎？現在，美國拿不到汽車晶片當然很不爽，台灣政府龜縮的慫樣，讓人看了就有氣。

NCC官員一個不小心一把火把玉山燒得面目全非，外交部又一個不小心把玉山變臉成阿爾卑斯山；更可悲的是台灣人萊牛吃了、軍火也買了、苦等不到自購的莫德納疫苗、還要獻出手臂打跟老美技術合作的高端疫苗，最後連晶片機密也失守，這不是吃人夠夠嗎？美國不爽也不演了，小英總統一句「NO」也說不出口，玩殘了護國神山，還有臉誇說「美台關係史上最好」？

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