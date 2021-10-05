如果你發現菜市場買不到鹽，感到困惑無奈又生氣，可不可以要求寡佔市場的幾家曬鹽場把曬了多少鹽？賣出多少給誰？倉庫中還有多少存貨？未來將怎樣生產？等等相關資料都「分享」給你，讓你判斷市場食鹽缺貨的原因究竟是什麼？

就算你再怒，包括你的好朋友都急著下廚要用鹽，恐怕也沒這個權力，尤其對於任何企業來說，客戶資料是很重要的商業機密。除非你是政府？也不見得有權力，但......如果你是美國政府，就不同了？

其實這件事已經發生了，標的不是鹽，而是半導體的產品——晶片。9月27日、28日，台灣的中時電子報與聯合新聞網先後都報導了這則消息，大意是：「美國要求台灣的台積電、韓國的三星電子與SK海力士、與美國英特爾等主要晶片製造商，在11月8日前提交業務機密資料，讓美國找出全球晶片短缺的原因。」

韓國「每日經濟新聞」（The Korea Economic Daily）與「韓國商業」（Business Korea）都以美國商務部長雷蒙多（Raimondo）的照片做為文章首圖，引用不具名「半導體業界人士」的發言，語多報怨，明顯是三星對雷蒙多這項要求的反彈，擔心美國把資料提供給美國競爭對手，真是「韓人之心度美人之腹」啊；相比之下，台積電沈得住氣多了。

因為中時、聯合都是引述韓國媒體26日有些「氣急敗壞」的報導，風向一帶，傳到台灣，也引起一片猜測，主要有兩個方向：

美國是不是要對台積電使出大殺招了？逼迫台積電優先滿足美國大汽車廠的車用晶片？韓國傳來的消息，要小心應對，也許是高麗棒子又要陷害台灣電子業者了，就像當年的「面板聯合壟斷疑案」害台灣電子業高管到美國坐監服刑。

白宮的晶片供應鏈峰會，拜登主政後已經是第三次召開了，第一次甚至是拜登親自主持，顯然還沒有解決困擾。雷蒙多在23日召開的這次會議前，即已放出消息將採取新的作法，提出「晶片供應鏈透明化」要求，赴會的晶片業者應已知曉，台灣專業媒體「數位時代」也早幾日引述美國媒體披露了內容。

乍看，雷蒙多也要求美國英特爾在期限內上報資料，同時，也要求受晶片缺貨之苦的美國各大廠也填寫同樣的需求方資料，看起來，好像很公平。路透社形容美國是要「擔任帶頭大哥幫忙解決問題」（take the lead in helping solve it）。

真的很公平嗎？其次，有了這些資料，就能有效決晶片缺貨問題嗎？

先看買方：美國政府主要還是在為汽車大廠解決難題，誰都知道他們處於嚴重缺貨狀態，而且好久了，存貨資料就是負值。

賣方稍微複雜一點，不只看量，還要分辨晶片種類：晶片製造商全球就那麼幾家，三星與SK海力士主攻記憶晶片，兩家幾乎寡佔全球市場，品項又單一。晶片缺貨，焦點不是他們。

美國英特爾在新CEO上台推出IDM 2.0策略前，不做代工，只專心生產自家品牌、主要供給電腦、伺服器所需的CPU、GPU，品項也相對單純，而且製程技術一直在10奈米以下卡關，人盡皆知，產能也上不來，擴建的新廠剛剛動土，汽車大廠也很難指望英特爾，難道要它放棄CPU，改製低階又薄利的車用晶片嗎？改不了！

台積電就有可能改了，因為它的業態是代工服務，沒有非生產不可的自有品牌產品，能夠以不同世代的製程技術——成熟或先進，一年為500家客戶服務，製造功能多樣的各種邏輯晶片，按照世界半導體貿易統計組織（WSTS）的分類，晶片多達二百多類以上，當然包括車用晶片。

在商言商，代工業者當然是以利潤最大化為目標，量產毛利最高的代工產品，車用晶片去年只佔台積電營收的4%，顯然不是主力產品。逼台積電挪出更多產能給汽車大廠，恐怕才是雷蒙多的算盤？

台積電向來對於客戶資料非常保密，這是做代工的首要條件，台積電經過多年來的努力，才取得今日客戶的高度信任，萬一、如果、假設，老實交出去的客戶資料，流露出去了，台積電能控告美國政府嗎？

反過來說，美國政府取得這些資料，要如何核實呢？如果不能核實，取得資料又有何用呢？美國政府不會製造晶片，但是會製造壓力？

答卷給了45天時間，11月18號之前交卷！這件事讓人想起一句話「匹夫無罪，懷璧其罪」......

（作者為資深媒體人）

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