2021年第56屆金鐘獎最大贏家由楊雅喆執導《天橋上的魔術師》囊括最佳戲劇節目、導演等六項大獎，就在頒獎後次日遭評審披露劇中動畫超過8成是由北京諾華視創公司製作，公視當下竟然不敢承認，文化部長李永得亦以「尚待釐清」含糊帶過。

之後公視發聲明稱該劇皆由台灣數百名影視專業人才參與執行，但卻又被製作人打臉，的確有部分為大陸公司製作。一部得獎片，一旦有了大陸公司的參與，竟然成為眾矢之的？值得被拿來用放大鏡檢視嗎？

台灣電視劇發展史自1960年開始迄今不過60餘載，而後配合商業型戲劇的挹注下，業績突飛猛進，也帶起經濟效益，1985年古裝劇《一代女皇》更創下51.7%空前絶後的收視率，在開放兩岸三通達到巔峰暢銷兩地的《還珠格格》，就是兩岸電視劇製作業者通力合作的結晶，與陸方合作至今都還是收視率的保證。

日前韓劇《輔佐官》及最近夯到爆的《魷魚遊戲》風靡全球，能有今天豐碩的成果，是南韓政府早在十年前即與民間企業共同投注資金、資源；反觀國内，致力於推動台灣文化科技產業發展的宏碁創辦人施振榮都不免感概：「台灣文化產業需要時間與企圖心，過一天算一天不會有好表現。」

不僅是金鐘獎，能入圍金曲、金馬，甚且獲獎的作品，都應該被認同並讚賞，這樣才能帶起群體感染力，也才能激發出更棒的作品。民進黨政府仇共反中的意識形態不該擴及陶冶性靈的文化領域，文化的交流，陸製又如何？非要抹红赤化？政治審查進入文化影視，難道是我們想要的自由嗎？

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