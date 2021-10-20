追求長壽，一直是人類的夢想，古有秦始皇派徐福找「長生不老藥」，今有亞馬遜創辦人貝佐斯投資「回春術」的鑽研。拜醫藥進步之賜，現在的台灣人平均壽命可達80歲，這在從前可是古稀之年。不過長壽若碰上後代不婚、不生，或是年金改革，可就讓人難受了。但這不正是台灣今日的寫照，偏偏高齡少子化與年金改革三者彼此牽動，當局卻在施政孰輕孰重中，加深世代對立。

人口高齡化雖是不可逆之趨勢，但少子化不僅會加重高齡化，也會影響經濟，導致年金破產，因此當局鼓勵生育措施總不斷加碼，去年甚至連預算都沒用完。而且同樣在防疫期間照顧家人，有「孩童家庭防疫補貼」，但由於社區長照據點暫停而須看顧長輩者，就沒有，遭質疑為何顧小顧老待遇大不同？

同樣的因少子化而須改革的年金財務，蔡總統不也表示這是為了減輕青年世代的負擔，然而就在2018年完成軍公教的部分後，攸關千萬勞工的勞保年金改革反倒停下，改以預算撥補，從2020年起連著3年，共撥補720億元。但從精算報告中得知，2026年勞保就要破產，若是以撥補弭平財務缺口，每年至少要8百億元才夠。當局顯然是出爾反爾，且刻意用「擺爛」製造一場世代風暴。

其實世代間的關係不僅相互連動，影響更是超乎想像，譬如以隨收隨付制設計的年金財務，少子化雖會讓收到的保費，不足以支應已退休者的年金而須改革。但只要生育率無法回升，今日儘管能以限縮長輩福祉的方式，達成年金繼續運作之目的，不過待年輕人日後屆退時，也會因人口負成長而須再次面臨改革。又如少子化會造成經濟負成長，不過這在十幾、二十年後才會成形，但砍年金卻立即會讓中高齡減少消費，馬上衝擊經濟。

可惜蔡政府只見其一，未看全貌，上任以來針對少子化，不僅推出多項對策，執行預算也從2016年的154億元，一路提高至2022年的801億元，但生育率仍是直直落，還出現「生不如死」之情形。其中關鍵在當局沒考慮到結婚率下降才是致命傷，因為台灣之子非婚生的比例僅4％，不讓年輕人想婚，怎會想生？

有人認為自由主義助長年輕人不婚風氣，但更直接讓人不敢「昏」、不想婚的原因，恐是低薪與看不到未來，否則怎會有躺平族的出現。這群對現實失望而決定不跟隨社會期望奮鬥的年輕人，不正是因為經濟下行，眼見階級流動困難才產生的族群，因此抒解之道在透過世代互助，讓年輕人從長輩身上看到希望。

蔡政府總說要世代共好，卻常忘了共好的前提是互助，而非犧牲前輩成就後輩。就以「多繳、少領、晚退」的年金改革來說，如此勢必引發延後退休潮，反而阻礙企業新陳代謝，同時對年長者造成體力與精神上之負荷。若是能經由「工作共享」，讓年輕人運用前輩請假的日子實習，或是前輩辦理退休轉為非全職員工時，接棒更上一層樓，不僅能降低人口紅利不再之衝擊，年長者也有一份兼職可補年金被砍缺口，讓各世代各取所需，又兼顧發展。

長壽族與躺平族，都是社會的一員，本是同根生，請不要在為了選票，切割彼此，製造對立了。

（作者為國家政策研究基金會研究員）

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