美國總統拜登21日參加CNN的市政廳(Town Hall)節目時，主持人詢問「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣」？拜登回答說：「對，我們有此承諾」。

對於拜登如此明確的挺台立場，總統府發言人張惇涵22日卻僅僅表示，總統府注意到美國總統拜登關於台海局勢的相關談話，從拜登上任以來，美國政府便持續以實際行動，展現對台灣堅若磐石的支持。

張惇涵表示，台灣的立場也始終如一，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

既然拜登清楚地表示如果中共武力犯台，美國將捍衛台灣，我政府為何反應如此平淡呢？原來是拜登此話一出，白宮和國務院隨即重申美國遵守原本的「一個中國政策」，繼續協助台灣維持足夠的自衛能力。

雖然美國政府立即作出澄清，但拜登的挺台之言仍然令台灣若干人士欣喜不已。

駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔就在臉書發文表示，可以預期美國政壇會說美國長期對台政策未改變等話。但似乎愈來愈明顯的是，拜登說出的是「真心話」，他確實有協防台灣的意願。

由此看來，拜登的挺台之言，足以讓台灣若干人士深深地陶醉著。

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