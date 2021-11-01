我在擔任經濟部次長時，有次與幾位企業家開會完畢後聊天。其中一位突然大聲的說：「我是很努力的耶！」奇怪，為甚麼他突然講這句話，也沒有人說他不努力呀！後來才知道，他娶了老闆的獨生女，在公司裡，官運亨通，雖然努力有餘，仍不免心有額外負擔。外人總認為，官運亨通不是靠本事，而是娶對妻，命好！

要我脫離父女關係嗎？

有對正論及婚嫁的戀人，女方是大財團的千金。男孩子對結婚有不少猶豫，他說：將來我不管怎麼努力，人家都會說我是靠岳父大人的。女友說，我們結婚後，去美國好了。男的說，人家還不是會說，我們去美國，是岳家支援的，或是靠老婆的。講來講去都是不行。最後女友說：「那你要我怎麼辦呢？難道要我跟爸爸脫離父女關係嗎？」

有位男士娶了大企業家的千金，千金妻人品很好，賢妻良母型。但有次與先生吵架，說了一句對先生十分敏感的話。她說：「你以為你有甚麼了不起呀！要不是我爸爸，你當得到經理嗎？」先生聽了，不再講話，過了兩天就打包飛美國去了！並寄上辭呈及離婚協議書。

妻子道歉，老丈人好話說盡都不管用，妻子後悔得要命。怎麼會這麼嚴重呢？因為傷到先生的敏感神經。雖然不是每個男人都會這樣，但那確實是很敏感的地方，為人妻者不可不慎。

有位同樣情況的夫妻，妻子倒是很懂男人心理。她隨時隨地稱讚先生說，父親公司的成就，都是靠她先生的，她父親真是好命，有個這樣了不起的女婿。老丈人也是人前人後的誇女婿，父女有志一同，因此全家和樂融融。

做妻子也很努力

有個女孩，長得楚楚動人，被廣告商看中，拍廣告片，甚受歡迎，馬上變成廣告明星。被大公司小老闆看中，娶回家，她烏鴉變鳳凰，一下子就大富大貴起來。但是好景不常，先生還是找小三，最後要求離婚。這女孩非常難過的說：我非常努力的當一個賢妻良母，對先生事事順從，但努力又有甚麼用？她心中吶喊著：我做妻子是很努力的耶！

有對夫妻，先生因小兒麻痺跛腳，跟妻子吵架時，經常說：我這個丈夫是很努力的耶！但是你們總挑毛病，怪來怪去，都是我那隻腳不爭氣。因為先生跛腳，有很深的自卑感，妻子便很傷心的說：我做妻子也是很努力的耶！從來沒嫌棄你的腳，否則怎麼會嫁給你呢？

中國人早年談婚嫁，常講要門當戶對，現在覺得那是早已過時的思想。但是在日常生活中，門當戶對雖非婚姻的絕對標準，但參考價值還是有的。太不門當戶對的婚姻，雖不一定都會出問題，但悶悶不樂的心情可能還是會常伴左右。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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