國防部長邱國正說，這是他從軍40年來最嚴峻的時刻。不僅僅是他，市井間也彌漫著一股山雨欲來風滿樓的氛圍。明年要開始加強教育召集了、國防預算瘋狂地飆升了、小英總統拚命向美國拋媚眼、連行政院長蘇貞昌都不知道的｢東沙島｣突然成為熱搜字眼....。5、6年級甚至3、4年級生心裡直打哆嗦，是怎樣？老共要打來了嗎？還有人在問，最近的防空洞在哪裡？

無獨有偶，對岸也突然之間在大搶糧食，有人買300公斤米、有人搶不到一包鹽，大小超市出現搶購潮，｢大陸準備武力攻打台灣｣傳聞甚囂塵上。

半世紀的風平浪靜突然之間變得兵凶戰危，老百姓在問，馬英九時代的太平日子到哪去了？｢台獨｣是對岸動武的底線，蔡英文一定要往這條路上走？

「築高牆，廣積糧，緩稱王」是明代開國三策，現在拿來送給蔡總統也是剛剛好而已：飛彈不長眼，為了民眾安心妳就多蓋些避難所吧；對岸能積糧，妳又給台灣百姓準備多少民生物資；至於「台獨｣大夢，只會越來越遙遠，還是趁早死了這條心吧！

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