國軍志願役人力逐漸增加，但部分戰鬥部隊，如陸軍特戰、砲兵及空軍防空等，軍士官兵編現比不足八成，另外陸軍機步、砲兵、裝騎、火箭及空軍防空部隊士官不足八成，主戰部隊兵力不足，反映了國軍招募的窘境。

國防部賣力募兵，努力改善環境及待遇，確實吸引了一批年輕人願意入伍當志願兵，但年輕人很聰明，會互相打聽什麼類型的部隊比較輕鬆，什麼單位管理比較人性化，以有志於參加空軍的年輕人為例，在空軍基地服務當然是首選，升了士官還可以上下班、住官舍，誰會想去防空部隊服務，每天戰備不止息，每年還要下基地，自然後勤、修護的士兵好招，飛彈兵難招，這也是人之常情。

更麻煩的是，每年多達2千多人下部隊後，發現志趣不合或適應不良，就想離開，訓練資源浪費不說，部隊為了做這些人的離退、賠償，又要浪費許多行政資源，當初招進來的時候，到底有沒有說清楚？離退人數太多長官又會責難，基層部隊苦不堪言。

國軍有專門的招募人員，但能量不足，各部隊還是要編組招募人員去招募，主戰部隊兵力已經不足了，還要派人去招募，每月每季還要提報招募績效，績效不好的基層主官還會被長官修理，還好最近邱部長編了環境清潔的預算，志願役官兵不用再去打草、砍樹，不然花大錢請來當兵的，不是掃地就是跑腿，實在是不知為何而戰。

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