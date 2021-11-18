〈男騎重機載2幼童！竟逆向行駛 撞違規迴轉車3人噴飛〉、〈黃牌重機高速撞汽車，後座17歲女友噴飛送醫後不治〉是今（11/18）日上午的兩則慘痛新聞！

依警政署統計室發布於去（2020）年9月30日之最新版《警政統計通報》：逾250 C.C.重機違規，以「違反速率規定行駛」占47.61%為最多。同期逾250 C.C.重型機車之車輛數及違規件數增加幅度，也均較汽車及250 C.C.以下機車為高。另再根據警政署統計室發布於同年6月24日之《108年機車道路交通事故概況》，則更怵目驚心地顯示：近5年「大型重型機車」駕駛人道路交通事故致死率，平均為「普通重型機車」的5.6倍，為「輕型機車」的4倍。

查《道路交通管理處罰條例》第31條規定：「汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人（或營業用車輛乘客）新台幣一千五百元罰鍰」；「汽車行駛於高速公路或快速公路違反前項規定者，處駕駛人（或營業用車輛乘客）新台幣三千元以上六千元以下罰鍰。」；「小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新台幣一千五百元以上三千元以下罰鍰」。至於「機車駕駛人或附載座人」，則僅僅條列：「未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣五百元罰鍰」而已。

按依《道路交通管理處罰條例》暨《道路交通標誌標線號誌設置規則》之規定，250C.C.以上的紅、黃牌大型重機車行駛、停放，係「比照小型車」辦理。基此，早自2012年7月1日起，凡250 C.C.以上，550 C.C.以下之重型機車，除一律可比照紅牌重機，行駛於快速公路上，且可於內線快車道左轉，亦可比照小型汽車行駛於快車道上。不過，在至為關鍵的行車安全上，就「防摔衣褲、靴，以及手套等」，則全屬騎乘者之「自行穿戴」防護裝備。換言之，依上揭之《道路交通管理處罰條例》暨《道路交通安全規則》，現行法規僅強制要求「比照小型汽車」的紅、黃牌重型機車騎乘者，應配戴全面式或露臉式的安全帽而已。如此，是否符合比例原則，相對地顧及了重型機車騎乘者自身，以及其他用路人的安全保障？

當「汽車」行駛於任何道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客，若未依規定繫上安全帶時，即需因違規而受罰。反觀重型機車的「附載座乘客」，卻只能以自己的雙手，權充防護安全帶，風馳電掣於快速公路之上。倘若意外不幸發生，迎風噴飛的，雖不是千元罰款，但付出的代價，卻可能是自己珍貴的身體與無以替換的生命，立法者怎可不予詳考、深思？

（作者為國立台灣師範大學教授、前表演藝術所所長）

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