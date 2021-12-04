立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三國友台國會議員訪問團一行10人，在立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率領下，11月28日清晨搭機抵台訪問，解放軍派出27架戰機威嚇，運油-20加油機首次在列。空中加油機的出現，代表大陸空軍已具備進入第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域活動的能力，將形成台灣東側的戰略壓力。

啤酒瓶內的戰爭

當天解放軍戰機分兩套航路飛行，一套航路依照平常路徑，航經台灣「西南防空識別區」（ADIZ），另一套航路由台灣西南空域經巴士海峽進入台灣東南空域、太平洋，此航路飛行更遠，由一架運油20搭配兩架殲16戰機飛行。

運-20運輸機代號鯤鵬，是大陸西安飛機工業集團發展出來的重型軍用運輸機，為目前大陸最大型軍用飛機。運油-20是運-20運輸機改裝的空中加油機，於2019年起試飛，並開始密集的測試，加油對象包含殲-20，已於2021年11月開始服役，目前至少5架。運油-20出現在台海，台灣戰略壓力倍增。

空中加油機加入戰鬥行列，最早出現在1986年美軍空襲利比亞首府的黎波里的軍事行動中。當年4月，雷根總統為了壓制利比亞總統格達費的氣焰，下令駐紮英國空軍基地、地中海美國航艦及夏威夷島的戰鬥機，同時抵達利比亞上空轟炸，這是美越戰失敗後，逐步發展出來的新戰爭模式首次試煉。這次行動極為成功，精準轟炸的黎波里軍事基地後，不帶走一片雲彩，市民一覺醒來還不知道首都已經被美軍轟炸過。

美軍能讓不同駐地的戰鬥機，繞過半個地球，在同一時間集結同一空域，靠的就是當時剛開發的空中加油機。由太平洋的夏威夷飛行到北非利比亞，行程超過兩千公里，因為有空中加油機，戰鬥機不用中途落地加油，一路飛到北非，神不知、鬼不覺下，飛抵敵人上空進行軍事行動。

當然，美軍長程空襲利比亞成功，也扭轉戰爭的觀念，1982年英國艦隊遠征阿根廷福克蘭群島，擊退島上阿軍，是人類第一次以海戰結束戰爭的先例。美軍成功空襲利比亞，也對空戰帶來新啟示，1999年科索沃戰爭以空戰模式完成戰事，也是人類第一次使用空戰完成戰爭的首例。

海戰、空戰都可以獨力完成作戰，代表「有限戰爭」可以進一步局部化，中共1990年代提出「打贏高技術戰爭」的軍事革命，就提出「局部戰爭」的觀念，那是要比美國在冷戰時所提出的「有限戰爭」，在更小的區域進行決戰的想定。爾後的「理想戰爭」觀念，包含「超限戰」的提出，都是希望戰爭能在「啤酒瓶內」打完。

外力介入破壞兩岸

伴隨戰爭機器的演進，戰爭的觀念也不斷翻轉，尤其空中加油機出現後，空軍可以集中力量，快速擊潰對手，類似第一、二次大戰，多個國家陸續捲入戰爭漩渦的可能性，將越來越低。在速度越快、戰場越小趨勢下，誰能掌握制空權優勢，誰就是贏家。

從制空權角度來看，共機持續性在台灣西南空域活動，已讓國軍疲於奔命，空中加油機入列後，共機將有能力深入東南空域活動，國軍東部機場戰機也將反覆起降應對，不要說國軍戰機數量不如共軍，就是起飛、降落所產生的時間落差，就會讓國軍在空中戰場居於弱勢，要克服共軍戰機的威脅，只能依賴美軍的威嚇力。

共軍在獲得足夠的空中加油能力之後，戰機的移動與機動性將大大提高，從西到東、從南到北，任何地方有戰事，戰鬥機都可以從空中支援，地面的高鐵也可以迅速轉移地面兵力，若加上海上航母戰鬥群，那麼共軍可以從四面八方圍過來。台灣的戰鬥觀念必須立體化，眼光也不能只放在外島或西部海域的防衛，需要全盤的新規畫。而美國要「反反拒止」中共的威脅，也需要更大的決心，投入更多的資源。

以台灣的人口、面積，不可能憑一己之力和大陸打仗，台海戰爭風險增加，只好憑藉外力介入，但外力介入愈深，兩岸關係愈壞，這是兩岸關係現狀。習近平、蔡英文、拜登都不想打仗，現狀卻愈來愈趨近戰爭。「運油-20」現跡台海，台灣戰略壓力再升一級，人民需要更深入思考如何維繫和平。