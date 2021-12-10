為讓台中、彰化、南投地區的工業區廠商能更清楚掌握勞動部各項人力資源計畫，勞發署中彰投分署與中華民國工業區廠商聯合總會10日在中彰投分署國際會議廳辦理「中彰投工業區廠商協進會人才培育資源推廣活動」，邀集轄區各工業區廠協會理事長們共同參與，除分享台中訓練場各項人才培訓計畫外，也提供企業可運用的各項訓練補助計畫，並實際參訪訓練工場，透過完整的計畫介紹，希望讓中彰投工業區廠商依企業人力運用需求選擇最適合的方案，當日勞動力發展署蔡孟良署長也特別到場關心。

勞動力發展署署長蔡孟良表示，人才培育建設是行政院108年前瞻基礎建設計畫中的一環，培養符合時代所需的人才，國家的發展才有未來。勞發署除規劃推動我國職能標準制度，並提供多項企業自主辦訓補助計畫外，轄下5個分署皆設有訓練場，且各有其特色，以台中訓練場為例，以精密機械等製造業專業技術人才養成為主，每年結訓學員就業率都超過90％以上，近年為因應數位轉型的需求，勞發署也要求各分署在職訓課程中導入ICT相關課程，強化學員資訊能力。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗提到，中彰投區的工業區廠商幅員廣闊，隨著疫情的趨緩，勞動力的需求也逐漸升溫，與中彰投分署共議推動本次活動，連結政策資源幫助工業區廠商透過人才培育計畫，能在後疫時期迅速恢復產業勞動力與生產力，也在參訪中分署訓練工場的同時，認識中分署專業扎實的訓練及各項人才培訓措施資源。

人才培育資源推廣活動主要說明勞動部人力資源提升相關計畫，例如介紹中彰投分署自行辦理訓練之人才培訓計畫(如職前訓練課程、學員預聘計畫、產學訓合作訓練計畫、接受企業委託訓練計畫等)；另針對事業單位若想自行量身訂做適合的訓練課程，也有提供各項補助訓練計畫(如企業人力資源提升計畫、小型企業人力提升計畫、青年就業旗艦計畫等)；還有因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊之對策措施進行說明，如充電再出發計畫、安穩僱用計畫2.0等。