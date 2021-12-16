交通部分2階段編列1.5億元預算開發「UMAJI遊買集」APP，卻只有2萬3000多人下載，去年被民眾黨立委高虹安質疑成效不彰、多花70倍資金後，官方默默下架APP，至今未再上架，高昨再度對交通部開砲，並透露監察院已立案調查。交通部長王國材指出，UMAJI的策略將從G2C調整為G2B發展，會盡快把成果呈現給外界。

交通部開發UMAJI APP共投入1.5億元，被高虹安批評開發一套APP只要2、300百萬元，交通部竟投入70倍預算，且上線後只有2萬3000人下載。高昨晚於臉書上發文，指監察院已對此立案，將進行調查，她並感嘆「像這樣披著數位轉型，卻如此溢價與失能的採購案，到底還有多少？」

王國材今受訪時回應，UMAJI本來是政府提供給個人服務，今年做了討論後，認為政府不好與企業爭利，策略改為政府提供給企業，企業再提供給個人服務，由企業來加值，或讓地方政府做自己的MAAS系統。他強調，會盡快把成果呈現給外界看到。

交通部科技顧問室主任王穆衡指出，1.5億元經費實為2階段計畫，第1階段是開發APP，把交通部規劃的藍圖做出系統，接著讓民眾去試用它，並蒐集民眾反映、知道如何去修正，接著才有第2階段。

第2階段開發時，會有更多功能被定義出來，招標時也規劃，得標廠商不只要設計APP，未來還要負責營運。不過，後來各界聲音越來越多，認為這樣的系統不一定要由政府來主導，可以開放給民間廠商使用，推廣力道更大。

王穆衡說，UMAJI的走向，會從APP轉為公用化核心引擎API，提供對象從民眾變成企業，例如租車業、飯店業，都可以把這套系統帶入自家的程式內，引導民眾抵達目的地。

王說明，UMAJI第1階段已經完成，第2階段目前正在修約，技術層面沒問題，麻煩的是合約，相關經費仍在保留當中並未支付，待確認後始得持續計畫執行。