華爾街日報引述機密情報報導，中國大陸打算在非洲西岸中部的國家赤道幾內亞，建立在大西洋的第一個永久軍事基地。美國大驚。此事若成真，大陸軍艦將能在美國東岸對面進行軍事補給和整修，無疑敲響了白宮和五角大廈的警鐘。今年四月，美國非洲司令部指揮官湯生在參院作證時也曾說道，中國在非洲大西洋沿岸有一軍事用途的海軍設施，將是來自中國的最大威脅。

上網查了查，赤道幾內亞與南美洲較近，距離美國東岸則有10000公里之遙，而美國海軍在日本神奈川的橫須賀海軍軍港，距離中國大陸的上海，則僅有1700公里左右。

照美國的邏輯，過去75年來，美軍橫須賀基地裡的軍艦加上駐日的軍機，不早就把中南海的警鐘敲得震天價響了？美國憂心中國在1萬公里外的西非建立軍事基地，構成威脅，卻把自個在日韓設置軍事基地，視為當然？美國對他國的實質威脅和侵略，不是威脅，也不是侵略，而是為民主而戰！他國仿效美國作為，或是要求美國平等以對，卻會威脅美國安全和世界和平穩定？

美國擅長為自己和他國「貼標籤」，美國永遠是好人，站在美國對面的永遠是壞人。二戰期間，日本鬼子是大大的壞人，戰後，小日本屈服於美國之下，搖身一變成了好人。長期受到美國文化影響和制約的台灣，更是無法跳脫美國貼標籤之舉。美國永遠是對的，是好人，跟美國做對的，永遠是壞人！

國際政治，沒有永遠的好人，也沒有永遠的壞人。有的，只是永遠的國家利益！

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