位於台北天母的美國學校驚傳暴力威脅事件，校方昨(12)日接獲消息後，緊急宣布今日停課一天，台北市警局士林分局接獲報案後，立即組成專案小組，擴大追查涉嫌人身分。

昨有不明人士在網路社群留言，揚言要在校內開槍，對台北美國學校的師生不利，該篇留言被學生家長發現，內容涉及種族歧視和攻擊；擁有該社群帳號的男學生解釋並非自己發文，而是遭人盜帳號。

校方在第一時間報警，也通知所有師生，週一停課一天。士林分局長今日上午拜會台北美國學校總校長，告知本分局警力部署概況，並協調該校配合警方維安作為，以確保校園師生安全。

士林分局指出，已全面提升警戒，除與美國學校方面建立即時聯繫機制外，也加強轄區治安及美國學校周邊安全維護工作，包括編排專責警力守望勤務及增加巡邏密度，尤其著重於上、下學時段學生教師安全維護，防止任何危安事件發生；另有關貼文恐嚇及妨害電腦使用部分，已由士林地檢署展開偵辦。

士林分局呼籲，無論是以何種形式，如寄件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並且已造成大家因此感到恐懼，即構成犯罪，切勿以身試法。