國防部長邱國正日前曾說，眼前是他從軍40年來最危險時刻，日前他又發出警示：「如果戰爭爆發，台灣到處都會是戰場」。無獨有偶，外交部長吳釗燮在接受澳洲媒體訪問時也警告，「中國擴張主義」可能引爆第三次世界大戰；身處「抵擋中國擴張主義前線」的台灣，並不要求其他國家為台灣上戰場，但希望理念相近的國家能提供更多的支持。

陸委會充當攔路虎

今年4月美國前印太司令戴維森稱中共可能在6年內武統台灣後，各方紛紛對台海發出警訊。所幸美中領導人拜登與習近平舉行視訊峰會後，開始轉向沒有硝煙的政治戰，拜登9、10日舉行針對中國的全球「民主峰會」，大陸則發表《中國的民主》白皮書，並搶在民主峰會前夕舉辦「南南人權論壇」，痛批西方霸權，兩強都有意避免爆發真實的戰爭。

只有蔡政府還在繼續呼喊戰爭，要世人繼續關注台海的戰爭危機。邱國正的「處處皆戰場」，吳釗燮的「第三次世界大戰論」，無非就是高喊「狼來了」，只是大家不太想理會了。蔡政府別無選擇，只好繼續高喊「狼來了」。

當然，狼不是你喊，牠就會來，也不是你不喊，牠就不來。例如，大陸軍機開始從台灣西南到東南空域「串門子」，大陸軍艦也現跡東北海域，印證了邱國正所說：「台灣北中南東各個方向都有敵情」，大陸顯然以此威嚇蔡政府不要搞法理台獨。

另一方面，第13屆「海峽論壇」即將在12月10日於福建舉辦，大陸還是繼續對台發出和平的訊息，在外緊內弛的狀態下，保留兩岸交流的一息空間，避免兩岸關係被民進黨操縱的「抗中」氛圍鬧得無法收拾。

但是，大陸透過舉辦「海峽論壇」為兩岸交流留下一息空間之際，陸委會卻扮演吶喊「狼來了」的角色，先前不斷警告「海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果，希望達成其統一台灣的政治目的」。陸委會還明白要求「不希望我方人員透過視訊參加」。

外交部長、國防部長接續喊出台海之戰是「第三次世界大戰」、「處處皆戰場」，但當大陸希望兩岸能透過海峽論壇維持兩岸和平關係時，陸委會又出來充當「攔路虎」，威脅台灣人民與團體不要參加海峽論壇，這是什麼邏輯？一味以想像的戰爭作為「恐嚇牌」，威脅台灣人民不能跟大陸親近，是要讓兩岸交流毫無出路可言嗎？

民進黨怕輸怕清算

在這個風向下，蔡政府支持的一些美籍人士，也不時幫蔡政府高喊「狼來了」。「2049研究所」的易思安最近就在綠媒為文說：「中國人民解放軍似乎正在準備發動一場征服台灣的戰爭。我們不知道習近平和中共中央政治局何時會下令展開攻擊。不過，警告標誌已經出現，而且正在不停閃爍，衝突可能正在逼近當中。」他還指出，親北京的候選人2024年不是不可能當選總統，到時不知台灣如何避免淪落香港悲慘的命運。

民進黨在香港「反送中」運動中吃盡了「芒果乾」的便宜，現在沒有「香港芒果乾」可吃，不是繼續利用香港的剩餘價值，就是開始自行製造「芒果乾」，還請外人來幫腔。蔡政府看的很清楚，1218「四大公投」，明年0109「中二立委補選」和「林昶佐罷免案」都是硬戰。稍微遠一點的2022九合一選舉、2024總統立委大選，民進黨也都不容易過關。

從4大公投開始，蔡政府一仗都不能輸，執政離離落落，繁華散盡，一敗可能步步敗，所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，民進黨不敢輸，輸了不是台灣會變成「香港悲慘的命運」，而是民進黨人可能會遭到台灣人民清算。這從林秉樞一個愛情登徒子，可以攪得綠營人心大亂，就可以知道綠營執政這些年不知隱藏了多少烏漆墨黑的事，一旦被掀開，到底又要多少人頭落地？

民進黨在2016與2020兩場大選後食髓知味，於是開足馬力打「戰爭牌」，即使台灣可能變成「處處皆戰場」，也不願回到兩岸和平發展的正軌，這就是蔡政府包藏的禍心。