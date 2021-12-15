ABF載板短期供需吃緊加劇，帶動欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)等ABF載板三雄2021年第四季淡季營運續強，營收可望持穩高檔、毛利率續看升。由於終端應用快速增加，對載板消耗量持續看增，外資預期至2025年供給仍無法滿足需求。

欣興、景碩、南電股價因近期漲多，加上大盤走勢震盪而回測修正，今（15）日早盤跟隨大盤開低，但隨後在買盤敲進帶動下翻紅走揚，以景碩上漲4.32％至229.5元領軍，南電走揚3.78％至577元，欣興亦上漲3.7％至224元，呈現止跌回升態勢。

觀察ABF載板三雄11月自結合併營收，欣興達102.75億元，月增2.26％、年增達41.76％，連2月改寫新高。景碩達34.94億元，月增6.26％、年增達36.34％，同步改寫新高。南電為47.63億元，雖月減6.65％、仍年增達30.41％，改寫同期新高、歷史第三高。

由於今年以來營運動能暢旺，累計欣興前11月合併營收943.23億元，年增達17.17％，南電前11月合併營收325.02億元、年增達32.25％，南電為473.2億元、年增達36.05％，均已提前改寫年度新高。

美系外資認為，ABF載板2017～2024年的需求年複合成長率達約19％，產能年複合成長率則為16％，故2022、2023年載板供給缺口仍分達23％、17％。

綜合外資預期，南電第四季營收可望持平第三季、年增29％，但毛利率可望續升，帶動獲利持平第三季高檔。欣興12月營收可望維持百億元高檔，第四季營收可望季增7～8％，毛利率有再調升空間，每股盈餘約2.4元。景碩第四季營收益可望季增3％、再創新高。