依據今年的國防報告書，國軍兵力結構經評估敵情威脅，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配後決定，將於總員額21.5萬內，滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比。

但是陸軍新成立了5個步兵旅，3個後備部隊訓練中心，海軍海鋒大隊擴編為岸置飛彈指揮部，至少要增加20個岸置飛彈中隊，空軍也增加一個戰術戰鬥機聯隊，這些新編的單位，需要大量的人員才能運作。但國防報告書顯示，國軍總員額不增加，各軍要自己想辦法抽騰人員滿足新編單位的需求。各單位人都不夠了，還要支援新單位，因而會有後勤幹部擔任戰鬥單位主官的窘況。

國防部何嘗不想增加員額，卻是有心無力，首先是招募狀況不理想，退多留少，擴編再拉低編現比，屆時招募壓力更大，再者就是國防預算的人員維持費始終降不下來，為避免人員維持費占比過高，排擠作業維持及軍事投資等經費，尤其未來幾年新武器陸續到位，也就是付款的高峰期，國防部更是焦頭爛額，自然請各軍種自行想辦法內部調整，而不願將這些壓力加在自己身上。

未來幾年是建軍關鍵期，國防部不增加員額，卻要接受這麼多的新裝備，一邊要訓練人員、編寫新的操作手冊、準則，又要持續備戰，防止中共的軍事挑釁，實在是備多力分。國防部如此「客氣」，不願增加國安高層困擾，全部困難都吞了，實在是很善解人意。

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