正當俄羅斯因持續在烏克蘭邊境增兵，而引發國際高度注目的同時，美國總統拜登竟於日昨受訪時表示：他已經「警告」俄羅斯總統普丁，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國將祭出前所未有的「經濟制裁」，但「並不考慮派軍」阻止俄羅斯入侵烏克蘭！

這實在是太尷尬了！因為前日拜登與普丁舉行視訊峰會後的記者會上，當媒體提問：「華府是否擔心台灣與烏克蘭」的問題時，白宮國家安全顧問蘇利文才肅然回應：美方將從外交與嚇阻的角度，「竭盡所能」地確保「中國無法武統台灣」，並「抵禦」烏克蘭遭俄羅斯入侵。

才事隔24小時，當拜登在白宮南草坪被記者堵上，就讓蘇利文慷慨激昂地「竭盡所能抵禦」烏克蘭遭俄羅斯入侵，瞬間突變成前所未有的「經濟制裁」。然俄羅斯對於美國發起的「經濟制裁」，可真會痛感「前所未有」？

莫忘普丁甫於12月6日下午抵達新德里，與總理莫迪舉行第21屆印度-俄羅斯高峰會。期間，兩人不但重申了印度與俄羅斯的「極特殊且具特許權利的戰略夥伴關係」外，更簽署了28項協定與備忘錄，其中2021-2031的兩國「軍事技術合作協議」，和設定在2025年，將印俄雙邊貿易提升到300億美元的跨區域合作，更具實質推升效益。

回首當年的「金磚四國」，除巴西之外，今日的俄羅斯＋印度＋中國，無論就其人口、資源、經濟規模而言，外加俄羅斯＋中國在聯合國安理會的常任席位，以及印度分析家所普遍主張的：印度應依「自身利益」決定外交政策！畢竟，印度早於1971年起，即與俄羅斯簽署「和平、友誼與合作條約」，另在2000年，雙方又締結了戰略夥伴關係，是以，拜登之所謂前所未有的「經濟制裁」到底會是什麼，實不由得引人格外好奇。

但真正麻煩的是，當拜登就俄羅斯的可能「入侵」烏克蘭，美國並不考慮直接派軍阻止時，拜登政府又究竟要如何「竭盡所能」地確保「中國無法武統台灣」？這豈不更令人加倍憂心於拜登自上任以來的反覆無常。

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