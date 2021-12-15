自2021年1月美國莱豬進口台灣以來，台灣的民眾即便不支持且充滿疑慮，民進黨依舊藉由行政機器強勢通關，將兩千三百萬公民的健康作為籌碼，用以向美國輸誠換取對民進黨的支持。然而台灣民眾究竟喜不喜歡莱豬，將會在12月18號的公投後知曉，台灣推行民主制度自然以民意為優先，即便掌握執政機器也不能忽視民意需求，去年忽略民意強行通關的政策，將會在歲末獲知最終結果。

回想國民黨執政時期也曾討論過進口美豬美牛，當時作為在野黨的民進黨竭力反對，高喊「國民健康不能交換」獲得民眾肯定，然而「換一個位置換一個腦袋」，想不到作為在野黨時高調反對的議題，竟然在執政以後強勢通關，說明民進黨「髮夾彎」的技術確實高超。然而台灣終究是推行民主制度，以前忽略民意強勢推行的政策，必然會在某個時刻受到民眾檢驗，而檢驗結果將在月底知曉。

反對莱豬進口台灣有其重要性，在經過動物實驗後的結果證明，「萊克多巴胺」有殘留毒素禁止對人體使用。世界上其他國家比如歐盟也明列禁止，台灣則是在2006年禁止使用。反觀對岸的中國大陸禁止時間更早，自2002年即公告禁止在飼料中使用瘦肉精，萊克多巴胺也在禁止之列，說明即便美國表明「有控制劑量」，但世界上許多國家還是以國民健康為第一優先，那麼從台灣民眾的健康出發，也不宜食用有「萊克多巴胺」的豬肉。

從民進黨的角度去思考，進口莱豬是換取美國支持的籌碼，但台灣如果要自己當家做主，便決然不能單方面依靠美國，上個月美國總統拜登才在媒體上表明「對台灣有承諾」，但還不到一個月即與大陸領導人線上會晤。美國的兩面手法已攤在眾人眼前，除了給予口頭承諾之外，其他也就是「鼓勵台灣向美國貸款擴大軍購」，說明作為「資本主義」及「軍工復合體」的國家，是以自身利益為第一優先，不僅將台灣作為槓桿與籌碼給大陸難看，台海形勢險峻還可以藉由軍售向台灣「收取保護費」。

為了台灣全體公民的健康，進口「莱豬」是否合適值得深思，民進黨為了獲取美國的幫助與支持，以兩千三百萬公民的健康為籌碼，實在是令人感到錯愕與惋惜。公民社會與民主自由的台灣必然追求真理，我們追求兩千三百萬民眾的健康與安全，台灣人民是否能接受「以自己的健康福祉換取美國對民進黨的支持」，將在這次12月18日的公投後知曉。（作者為國際關係研究學者）

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