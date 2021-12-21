四大公投18日落幕，資深媒體人趙少康分析結果，直言自己就預測投票率不高，應只有40%，且在藍綠兩黨對決下，公投應該不會過，但令他感到意外的是，不同意票居然高於同意票。

對於公投結果，趙少康20日在網路節目「鄉民來衝康」上分析，直言2018年九合一大選投票率為66%，那年有公投綁大選，公投的投票率是54％，當時公投還有較情緒性的案子，如同婚等議題，但這次公投就是單純對事不對人，投票率會更低；趙直言，自己就猜測此次公投投票率，就是40％左右，且這次公投藍綠兩黨競爭激烈，正反兩邊勢均力敵，結果就是公投不會過。

但趙少康指出，讓他感到意外的是，最後四項公投票數都是不同意大於同意。對此，同台的前綠委郭正亮強調，民進黨就是靠台南、嘉義、屏東和高雄這四個縣市，讓公投結果翻轉，但北部許多縣市卻是同意大於不同意。

趙少康則認為，所以南部完全不看公投內容，只看政黨立場，且不用看什麼高雄、台南、屏東，高雄一個地方就夠了。趙舉萊豬公投為例，全國吃萊豬跟不吃萊豬的差20萬票，高雄一個地方不同意票就20萬，台南不同意16萬票，假如其他地方都是打平狀態，就算不算台南，光高雄一個地方就差20萬票，從某個角度，高雄人逼得全台灣人都得吃萊豬。