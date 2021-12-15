美國自建國迄今245年，發動戰爭220餘次，堪稱人類有史以來，無出其右者。

12月8日，美國眾議院以363對70票的懸殊比數順利通過7680億美元的國防預算，它比川普最後1年的預算還要多300億美元，甚至比拜登政府要求的也多了240億美元。更關鍵的是，阿富汗戰爭都結束了，還編這麼大的預算，意味著什麼？美國伯克利大學教授羅伯特．萊克一針見血地指出：軍工複合體失控！

1961年，美國前總統艾森豪離任時警告美國，必須當心「軍工複合體（military industrial complex）」，這個詞創造得好，但經過60年演變，這個概念已遠遠不足以反映現實了。

一場美國歷史上最強的阿富汗戰爭，20年，戰爭成本超過2.27兆美元，即每天大約2.41億美元，根本無解，注定失敗，但只要繼續打，軍費就能源源不斷流向軍工企業，及軍工企業背後的龐大網絡，無以名之，不妨暫稱為「美國資本主義戰爭機制互聯網」。

統計顯示，美國軍費至少有1/3流入軍火商口袋；另外，數十名國會議員及其家屬持有價值數百萬美元的軍火公司股票；有意思的是，2014至2019這短短幾年內，就有1718名國防部高級官員或採購官員跳槽到軍火企業。

現任國防部長奧斯汀在2016年從軍隊退伍後，加入了雷神公司相關企業的董事會，雷神是美國最大軍火製造商之一，五角大樓為其最大客戶。前國防部長馬蒂斯離任後目前在通用動力公司擔任顧問，後者亦為美國最大軍火製造商之一，五角大樓亦為其第一大客戶。馬蒂斯年薪約90萬美元。

這就可以明白，為何所謂「軍工複合體」的概念不夠周延，因為除了軍事部門（包括200多萬軍人及2000多萬眷屬的龐大就業群體）及軍火產業外，還有議員、官員、政客亦均附屬於此一產業鏈中。

不只如此，當美國總統拜登的「重建美好未來」的預算1750億美元（僅為國防預算的1/4）提出後，媒體、智庫當然還有國會，高度爭議其可能對通膨與國債的影響，卻對4倍於此民生預算的軍備預算輕鬆放過，這從363票對70票的投票結果即可見一斑。包括參議員桑德斯在內的反對派顯然聲音弱小完全不足以影響大局。

換言之，60年前艾森豪眼中的「軍．工」複合體，其成員結構早已延伸至包括「政．學．媒」等的更大範圍了，而把相關領域串連在一起的則是資本主義那隻看不見的手，這即是為什麼羅伯特．萊克會驚呼「軍工複合體」失控，而我卻改稱之為「資本主義戰爭機制互聯網」的緣故了。

從這個角度了解，就可以明白美國為何如此好戰，因為天下最大的驅動力就是利益，唯一能節制利益的只有本質屬性為道德的社會主義，但社會主義如桑德斯之流在美國卻永遠屬於異類，美國豈能不好戰乎？天下之和平又如何能寄希望於美國乎？（作者為鳳凰衛視資深評論員）