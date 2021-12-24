明年度國防預算編列3726億元，但立法院國防委員會差點沒機會初審，因民進黨立院黨團提案將總預算案逕付二讀，此舉破天荒，首創民主惡例，遭到輿論圍剿，民進黨團最終才退一步，下周讓委員會審查。這筆預算不是小數目，如果0刪減，0凍結，逕付二讀，這種事只有戒嚴時期的萬年國會立委才幹得出來。早年國民黨養軍系立委時代，委員會初審0刪減，也只有兩次，而且都是偷襲的。

去年審國防預算，金額是3668億餘元，國防委員會初審審了5天，只刪近5億元，1天刪不到1億，連零頭都不到，蔡政府應該偷笑了；然而，得了便宜的綠營還製造在野黨大砍建軍預算的話題，並出動網軍殺伐，藍營真的是啞巴吃黃連。

今年兩岸軍事對峙氣氛更甚往年，國防部長邱國正說這是他從軍以來最嚴峻，這句貼切描述兩岸緊張情勢的話已成名言。在當前「抗中保台」的政治操作下，國防預算最後能刪減的數字已可預期。

從國防部提出的海空戰力提升特別預算2373億元審查中，即可見端倪。國民黨非常客氣，資深立委賴世葆說，武器項目一毛不刪，只有行政費編了9000多萬，其中6000多萬是差旅費，編太多，刪1000萬。但國防部不答應，寸土不讓。國防部的態度是，如果2373億元統刪1000萬元，比照採購F-16V戰機的特別預算刪減數，才可以接受。全案最後保留。

下周將審國防預算，立委提案破千，光是讓議事人員宣讀提案，最少要唸兩小時；如果剝奪立委審查權，真是大開民主倒車。持平而論，近年的國防預算審查，朝野國防立委都很用心，審查方式是大家圍坐在議事桌，官員坐一排，立委坐一排，各據一方。立委問，將領答，由各軍種參謀長領軍，按審查順序輪流上陣，部長也坐議事桌，只聽，不說話。

事實上，在蔡政府任內，國防預算刪的少，凍結的多。而且，民進黨在國防委員會雖是多數，但極少動用表決，朝野處理預算頗為理性，所以預算處理以凍結居多。預算凍結後有兩種做法解凍，一是送書面報告，一是提專案報告。預算凍結最後一定會解凍。

不過，看軍方送達立法院的預算解凍報告，樂趣無窮。為了希望被凍結的預算得以解凍，軍方身段放很低，報告內容只差沒有「求爺爺，告奶奶」，語氣都很恭謹，多半坦言缺失，承認自己又老又醜，所以需要這筆錢換裝整容，目的是希望立委看了報告能高抬貴手。

解凍預算的報告是有求於人，言詞剴切，要說些自己的不好，所以好看，甚至比國防預算書還好看，可以當床頭書讀。只要把近幾年的各軍種解凍預算報告，包括立委提案凍結的理由，好好看一遍，國軍所有疑難雜症，大致就能掌握了。