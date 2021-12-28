四大公投全壘打之後，總統蔡英文的打擊火力愈發強悍，打擊範圍也大幅擴增，除了強勢主導竹竹合併升格，蔡英文竟然還公開嗆說，學生的寒暑假太長了。

「住在海邊」的蔡英文，什麼都要插一手，搞得天下大亂，非常顧人怨。竹竹合併引發民進黨內派系大亂鬥，逼得新竹市長林智堅只得趕緊宣布不參選合併後的大新竹市長，以求平息眾怒。

蔡英文連學生寒暑假長短都有意見，更是引爆青年學子的一陣撻伐，認為這位高高在上的掌權者根本就搞不清楚寒暑假對學生的重要性，以為學生放假都無所事事，在浪費時間，才會如此信口胡言。

殊不知現今有多少莘莘學子背負沉重的就學貸款，須趁著寒暑假打工積攢學費和生活費，才能繼續學業。這些現實的壓力豈是活在雲端的蔡英文能夠體會的？

蔡英文如果真的那麼在乎台灣半導體的競爭力，與其忙著推動只見政治謀算的竹竹合併，不如多關心科技業的五缺，尤其是重啟核四公投失利後，各界所憂心的缺電問題。27日上午鴻海公司在新北市土城的頂埔廠就傳出無預警停電，電力問題無疑將成為台灣經濟發展的重大風險。

如果科技業連電力這種基本條件都不足，那竹竹合併又有什麼用？就算全台灣所有縣市都升格直轄市，也無法提升科技業的競爭力。

蔡英文與其嫌學生寒暑假太長，不如多關心高教招不到學生的困境。根據教育部最新公布的資料，有46個碩博班招生掛蛋，甚至頂大的科技學程也「等嘸人」。連學生都沒有了，蔡英文還在那裡擔心寒暑假太長，是不是住在海邊太久了？