被譽為韓版《慾罷不能》的Netflix南韓戀愛實境綜藝節目《單身即地獄》，自從12月開播以來話題不斷，更一舉捧紅了節目中的演出人員。其中，身為YouTuber的宋智雅除了近期突破百萬訂閱外，過去登上節目時的片段也被挖出，再度引起網友熱議。

現年25歲的宋智雅，年紀輕輕就在網路上受到矚目，去年她登上談話綜藝《Video Star》時，更展現了不凡的自信，還表示自己從小就愛美，每天寧願4、5點起床，花1個半小時的時間打扮好再出門，高二時更因為愛美特別去整鼻子，對於結果她也相當滿意，大方公開自己整形。

除此之外，宋智雅還在節目中提到，她因為亮麗的外貌收到3、4位名人的搭訕私訊，對象除了歌手、演員外還有體育選手，有些人會先發個「你好」給她，若她沒有回覆對方還會再發一樣的訊息，不過宋智雅表示她只會回覆自己有興趣的人，先前也曾真的約出去見面變成朋友，主持人與現場來賓聽到後大感驚訝。

宋智雅去年登上節目是自爆曾被多位名人搭訕。（圖／YOUTUBE）

另外，同樣在《單身即地獄》中演出，並獲得大批網友關注的30歲男性參賽者崔時勛，近期也意外備受熱議。他在節目的自我介紹中，為服裝設計品牌的老闆，但日前卻遭到大陸網友爆料私底下其實是一名牛郎，消息傳回南韓後，崔時勛也特別在微博上，發出中、韓雙與聲明澄清自己不是牛郎，並願意用「性命擔保」捍衛自己的清白。

事實上，崔時勛除了經營個人服飾品牌，本身也是一名演員，去年他就曾在網劇《뒤로맨스》（Romanced）中演出，並擔任主演之一，在南韓小有知名度，如今卻誤傳出牛郎的傳聞，讓不少人相當傻眼。